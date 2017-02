Advogados de acusados agora refutam a ‘delação premiada’

Os advogados Antonio Godoy Maruca, de Campinas, e Cássio Adriano de Paula, de Santa Cruz do Rio Pardo, que defendem Sueli Feitosa e seus familiares, afirmaram na semana passada que a funcionária pública acusada de ter desviado milhões dos cofres da prefeitura, assim como seu cunhado Adilson Gomes de Souza, não deverão aceitar a oferta do Ministério Público para o benefício da delação premiada. Sueli e Adilson estão presos e devem ser ouvidos pela polícia nos próximos dias.

Antonio Maruca defende Sueli e a mãe dela, Maria Aparecida Pereira Feitosa, enquanto Cássio é o advogado de Adilson e de Camila Souza, Silvia Feitosa e Aparecida Feitosa. Os dois aparentemente passaram a atuar em conjunto na semana passada e teriam, inclusive, visitado Sueli no presídio de Pirajuí.

O advogado Cássio Adriano, em entrevista ao repórter Roger Garcia, da rádio Difusora AM, disse na semana passada que “é impossível” o empresário Adilson Gomes de Souza aceitar algum tipo de delação premiada. “Isto não vai acontecer porque ele não tem nada a propor. Vamos trabalhar para inocentá-lo”, disse o advogado.

Em relação à Sueli Feitosa, Cássio explicou que não pode falar em nome de seu colega advogado, mas admitiu que a principal acusada também não deve aceitar a proposta de delação. “Já faz certo tempo que não converso com o advogado dela, mas está começando a se mostrar esta mesma tendência”, afirmou.

A nova postura é diferente do que anunciou o advogado Antonio Godoy Maruca quando Sueli Feitosa foi presa. Naquele dia, ele disse que iria procurar o Ministério Público para negociar os termos de uma delação premiada. Não se sabe por quais motivos, aparentemente o advogado desistiu de aceitar o benefício.

Para a polícia de Santa Cruz do Rio Pardo, a possível desistência do benefício da delação premiada não altera a apuração do crime. Segundo o delegado Valdir Alves de Oliveira, com as provas já conquistadas e o rumo das investigações, a polícia certamente vai descobrir se há outros envolvidos no desvio criminoso de dinheiro público. “Só demora um pouco mais”, explicou o delegado.

A delação beneficiaria os envolvidos, especialmente Sueli Feitosa, que está presa há quase três semanas. A lei permite, em caso de colaboração mediante delação, uma redução substancial da pena e, em caso extremo, até o perdão judicial do condenado.

Município deve iniciar

processo para demissão

A prefeitura de Santa Cruz vai abrir um processo administrativo para demitir por justa causa a servidora Sueli de Fátima Feitosa, que está presa e já confessou ter desviado milhões dos cofres do município. Era trabalhava no setor da tesouraria e operava um esquema que sacava recursos do caixa, falsificava extratos bancários e alimentava o sistema interno com dados falsos. O crime estaria acontecendo desde 2001, quando Adilson Mira (PSDB) assumiu a prefeitura, e continuou até o governo de Otacílio Assis (PSB). O desfalque pode ter sido maior do que R$ 7 milhões.

A Procuradoria Jurídica já concluiu a primeira parte da sindicância administrativa que apurou o rombo e avaliou os valores desviados entre 2012 e 2016, num total de R$ 3.088.511,00. Outras apurações vão investigar o total dos desvios a partir de 2001 até 2012.

O relatório parcial da primeira sindicância já foi entregue à Polícia Civil e algumas informações foram reveladas pelo delegado Renato Mardegan, já que o prefeito Otacílio Assis (PSB) decretou sigilo total sobre o caso na prefeitura e até proibiu servidores de darem entrevistas.

O relatório não foi divulgado à imprensa, nem mesmo após um requerimento por escrito protocolado na prefeitura pelo jornal na semana passada.

Sabe-se, porém, que a partir desta semana a Procuradoria vai abrir o processo administrativo para a demissão, “a bem do serviço público”, de Sueli Feitosa. Como a funcionária encontra-se presa, os procuradores devem pedir aos delegados de polícia que Sueli também seja ouvida pelo município quando a acusada prestar algum depoimento.

Desde que foi exonerada da função gratificada e afastada do cargo pelo prefeito Otacílio Assis, Sueli recebeu normalmente os salários de dezembro e janeiro. Já em fevereiro, cujo pagamento já foi efetuado, o saldo de Sueli Feitosa foi zero pela primeira vez. A folha divulgada pela prefeitura aponta salário base de R$ 1.262,42, que subiu para R$ 2.002,34 com os benefícios trabalhistas. No entanto, como as ausências são descontadas, o saldo de salário é zero.