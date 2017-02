Carnaval tem baile e blocos

O Carnaval em Santa Cruz do Rio Pardo tem programação variada e algumas novidades em 2017, como a programação unificada na praça Leônidas Camarinha, inclusive o desfile dos blocos carnavalescos que normalmente eram feitos na avenida Tiradentes. A festa na praça é gratuita e terá a animação do grupo “Borogodó do Samba”. No Icaiçara Clube, a festa será no sábado e na segunda, além da matinê no domingo.

O Ica, por sinal, é um dos poucos clubes da região que mantém seu carnaval de salão, embora menor a cada ano. A folia no clube começou nesta madrugada com o “Baile de Máscaras”. Estava prevista a animação da banda Linha Direta e participação da bateria da “Escola de Samba Unidos da Divineia”. Hoje haverá uma matinê para crianças. A festa é exclusiva para os sócios, a partir das 15h e com previsão de término às 18h. A matinê terá, ainda, a escolha da mini rainha 2017.

Na noite de segunda-feira a banda Linha Direta começa a animar os foliões à meia-noite, com nova participação do bloco “Unidos da Divineia”.

Carnaval na praça

Com o objetivo de unir a família santa-cruzense, o carnaval gratuito da secretaria de Cultura de Santa Cruz do Rio Pardo terá toda a programação na praça Deputado Leônidas Camarinha. Serão três blocos desfilando na praça, além da animação do grupo “Borogodó do Samba” todas as noites da folia, a partir das 20h.

Neste ano o desfile dos blocos vai ocorrer ao redor da praça. A ideia é juntar a festa em uma só e encher o quarteirão de alegria e folia.

A festa popular estava prevista para começar na noite de sábado com o desfile dos blocos “Acogelc” e “Unidos da Divinéia”. Neste domingo, desfilam os blocos “Acadêmicos da Estação” e “Acogelc”. Já na segunda-feira será a vez do “Unidos da Divinéia” e Estação. O bloco “Acadêmicos da Estação” vai homenagear o ator santa-cruzense Umberto Magnani Netto, que morreu no ano passado durante as filmagens da nvoela “Velho Chico”. Todos os integrantes estarão com uma camiseta com a fotografia do ator.

História dos blocos

O bloco “Acadêmicos da Estação” surgiu em 2013, quando instrumentistas do bairro se uniram com a intenção de retomar o agito da saudosa “Escola de Samba Unidos da Baixada”, fundada em 1978 por Ubirani Gonçalves e o comerciante Pitaca. A “Unidos” já homenageou Orlando Villas Bôas, com samba enredo de Dedé Correa, Umberto Magnani e Mário Nelli. Por não ter um reduto, a escola foi perdendo a sua força e foi extinta com o passar dos anos.

O bloco Acogelc (Associação da Companhia da Ginga, Esporte, Lazer e Cultura) é uma ONG que valoriza a cultura afro-brasileira através da capoeira, musica e da dança. Atende, principalmente, crianças e adolescentes do bairro da Estação e arredores. A ONG formou o bloco de Carnaval em 2008, quando não havia mais desfiles de escolas em Santa Cruz.

Já o “Unidos do Samba da Divinéia” teve sua origem em 1987, quando um dos integrantes da “Unidos da Baixada”, Chico Alegria, resolveu fundar a “Império de São José”. Aos poucos, as duas escolas cresceram e arrastaram multidões na avenida Tiradentes. A Império já contou a história do coronel Tonico Lista em um de seus enredos. Na época era costume homenagear pessoas ilustres de Santa Cruz.

Com o passar dos anos, pela falta de recursos, a escola deixou de desfilar. Porém, desde 2009 um grupo de percussionistas da Divinéia desfila pela Tiradentes. Em 2016, eles consolidaram a Associação de Moradores da Vila Divinéia e a prefeitura reformou a sede para os ensaios. Um projeto de emancipação comunitária, através de arte e cultura, o “Fala Vila” está envolvendo a comunidade inteira em oficinas de grafite, fotografia, desfile de moda, elaboração e gravação de rap, oficinas de audiovisual, aulas de cabelo e maquiagem, hip hop para mulheres e capoeira.