Contradições levam ex-secretário e diretor à acareação na polícia

O ex-secretário de Finanças Armando Cunha e o diretor de contabilidade Emerson Alves Diniz foram convocados pela Polícia Civil para uma acareação na última quarta-feira, 22. O procedimento durou toda a manhã e mais algumas horas no período da tarde. Acareação é o termo técnico usado para confrontar pessoas com versões diferentes. Geralmente elas são colocadas frente a frente para tentar esclarecer contradições.

Armando Cunha foi secretário de Finanças da prefeitura desde 2001 — quando assumiu o cargo nomeado pelo então prefeito Adilson Mira (PSDB) — até o último dia 14, quando foi demitido pelo prefeito Otacílio Assis (PSB). O bancário aposentado manteve a função durante três governos distintos, num período ininterrupto de 16 anos. Ele foi secretário praticamente durante todo o tempo em que Sueli Feitosa desviava recursos da prefeitura.

Já Emerson Alves Diniz é diretor de contabilidade concursado desde 2004. No atual governo, ele tinha função gratificada, atuando também como Auditor Contábil da Controladoria. Entretanto, perdeu a função no último dia 14, quando seu superior, Armando Cunha, foi exonerado.

Na última quarta-feira, 22, os dois prestaram depoimentos ao delegado Valdir Alves de Oliveira durante horas. Em alguns momentos do dia, Emerson e Armando foram colocados numa mesma sala.

O principal motivo da acareação foi descobrir quem efetivamente era responsável por fiscalizar a contabilidade do município, uma vez que o rombo nas contas públicas durou praticamente 16 anos. Armando Cunha garantiu que não tinha esta função, enquanto Emerson Diniz a princípio também usou o mesmo argumento.

Entretanto, depois de Armando apresentar documentos, inclusive leis da prefeitura que regulamentaram cargos e funções, Emerson Diniz admitiu que esta função seria dele, como Auditor do Controle Interno. Todavia, o contador disse que a tesoureira Sueli Feitosa se recusava a entregar os documentos contáveis e que ele não teria autoridade para dar ordens à funcionária.

Emerson também revelou que por várias vezes abordou esta situação com o secretário Armando Cunha e que ele “sempre dava razão” à Sueli Feitosa. O diretor de contabildade insinuou que a funcionária da tesouraria era “protegida” no setor.

O ex-secretário Armando Cunha depôs acompanhado de um advogado. Tanto ele como Emerson Alves Diniz deixaram a sede da Central de Polícia Judiciária sem falar com a imprensa.

Situação de Armando

começa a se complicar

Desde que o escândalo de desvio de dinheiro público veio à tona, Armando Cunha era tido como um dos responsáveis por desvendar e denunciar o esquema criminoso. Ele não só foi mantido no cargo pelo prefeito como ganhou do “chefe” uma citação especial no discurso de posse de Otacílio Assis (PSB) para o segundo mandato, feito no dia 1º de janeiro deste ano, 10 dias após a descoberta do desfalque. Aos poucos, entretanto, a situação do secretário começou a ficar insustentável.

O governo passou a receber críticas e Armando foi muito questionado pela população por não ter descoberto sequer indícios do rombo nos 16 anos em que foi secretário de Finanças.

Descobriu-se, logo depois, que não teria sido Armando quem descobriu a fraude na contabilidade feita por Sueli Feitosa, que falsificava extratos bancários e alimentava o sistema com informações falsas. Uma funcionária da Tesouraria teria alertado seus superiores quando percebeu que Sueli Feitosa estava transferindo mais de R$ 1 milhão de uma conta da prefeitura para tapar o rombo de outra e possibilitar o pagamento antecipado dos funcionários na véspera do Natal, conforme determinação do prefeito. Otacílio consultara o setor de Finanças e os dados contábeis apontavam um valor que não era real. Desesperada, Sueli, então, resolveu transferir irregularmente recursos de uma conta “carimbada” onde estava o dinheiro da iluminação pública. Foi aí que o rombo foi descoberto.

Sem prestígio, Armando foi demitido pelo prefeito no último dia 14, em meio a um tumulto na administração.

Novo inquérito

O ex-secretário e o diretor de contabilidade deverão ser investigados num segundo inquérito que será aberto pela polícia para apurar outros envolvidos no rombo milionário de dinheiro da prefeitura.

O radialista Diego Singolani, da 104 FM, noticiou na última sexta-feira, 24, que Armando e Emerson correm o risco de serem indiciados no inquérito pelo crime de peculato. Ele citou uma fonte ligada à força tarefa que apura o escândalo. A Polícia Civil nao confirma e nem desmente a informação.

Há outros fatos nebulosos que podem prejudicar a defesa de Armando Cunha. Nas buscas feitas no final do ano passado na casa da funcionária Sueli Feitosa, que estava desaparecida desde a véspera do Natal, policiais encontraram documentos pessoais de Armando na casa da acusada.

O ex-secretário disse que não quer se manifestar sobre as investigações até que o caso seja esclarecido.