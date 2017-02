Doação ao PSDB ocorreu em 2004

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

A mulher que Adilson Mira (PSDB) disse nunca ter tido contato e que sequer se lembrava daquela que, segundo ele, “não olhava no olho”, doou mais de três salários mínimos à campanha eleitoral do ex-prefeito em 2004. A Polícia Civil descobriu o fato nas buscas realizadas no final do ano passado em residências de Sueli Feitosa e duas irmãs, além de uma chácara na zona rural. Entre milhares de documentos, estão doações eleitorais à campanha do ex-prefeito Adilson Mira no ano em que foi reeleito.

Segundo o delegado Renato Mardegan, os recibos estão assinados por representantes da campanha, mas não constam nomes dos doadores. O que chama a atenção é que provavelmente o documento foi preenchido pela própria acusada de ter desviado milhões dos cofres da prefeitura.

Não se sabe se há outras doações ao PSDB além de 2004. Entretanto, o jornal descobriu que o site “Transparência Brasil”, uma ONG que se propõe a ser um instrumento de auxílio à fiscalização do dinheiro público e de combate à corrupção, tem em seus arquivos informações sobre a campanha eleitoral de 2004. E, de fato, consta a doação de R$ 800,00 feita por Sueli Feitosa, numa época em que o salário mínimo era de R$ 260,00.

Todas as contas de 2004 do PSDB e do então candidato Adilson Mira foram rejeitadas pela Justiça Eleitoral em todas as instâncias, inclusive no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) em Brasília. De acordo com a Justiça, os números do comitê do PSDB, que arrecadou quase R$ 90 mil, estavam irregulares. Já as contas do candidato foram rejeitadas porque Mira declarou que gastou apenas R$ 36,13 para ser reeleito.

Proximidade

No último dia 16, na primeira entrevista desde que o escândalo de desvio milionário na prefeitura veio à tona, Adilson Mira (PSDB) disse à rádio Difusora AM que não se lembrava da funcionária Sueli Feitosa, mas ressaltou que ela estava “sempre de cabeça baixa” e que certamente era introvertida. Mira, porém, garantiu que jamais teve contato com Sueli.

Os fatos, entretanto, demonstram exatamente o contrário. Além de participar da campanha eleitoral de 2004 do ex-prefeito, Sueli Feitosa quebrou o protocolo do expediente na tesouraria naquele mesmo ano, quando Mira se envolveu num escândalo ao conceder benefícios fiscais irregulares a um empresário de Itápolis. No ano seguinte, o empresário contaria à polícia que entregou dinheiro ao ex-prefeito num encontro entre os dois, numa rodovia perto de Espírito Santo do Turvo. A propina seria o pagamento pelo benefício fiscal. Mira foi condenado numa ação civil pública.

Convocada para depor na CPI da Câmara que apurou o escândalo, Sueli Feitosa contou que no ano eleitoral de 2004 o ex-prefeito Adilson Mira pediu que ela permanecesse no caixa da municipalidade após o encerramento do expediente para recolher algumas guias parciais do ITBI para o empresário. O pagamento foi feito em cheque.

Em 2005, Sueli Feitosa foi relacionada como testemunha de defesa na ação movida pelo Ministério Público contra o ex-prefeito Adilson Mira.

Enfim, Sueli participou de várias ações relacionadas ao ex-prefeito Mira. Na verdade, ações demais para quem garante nunca ter tido contato com a funcionária acusada de ter desviado milhões dos cofres do município.