Duas irmãs são indiciadas por ‘lavagem de dinheiro’

Silvia e Aparecida Feitosa, irmãs da funcionária acusada de desviar milhões da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo, foram indiciadas na polícia pelo crime de “lavagem de dinheiro” na última quinta-feira, 23. A mãe delas, Maria Aparecida Pereira Feitosa, 70, que ficou dez dias na prisão no início do mês, também já foi indiciada pela polícia.

Além de lavagem de dinheiro, Silvia Feitosa e Aparecida também foram indiciadas por falsidade ideológica e associação criminosa. No caso de condenação, as penas de cada crime são somadas. O indiciamento é um ato policial que indica haver indícios suficientes de autoria e materialidade de um crime. É provável que outra irmã, Camila Souza, seja igualmente indiciada pelos mesmos crimes na próxima quarta-feira, 1º, quando deverá prestar seu terceiro depoimento à polícia.

O delegado Valdir Alves de Oliveira disse que já existem provas do envolvimento delas no desvio milionário de dinheiro público praticado pela irmã Sueli Feitosa. Ré confessa, a funcionária pública também já foi indiciada por peculato, falsificação de documentos públicos, associação criminosa, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

As irmãs e a mãe de Sueli Feitosa, segundo as investigações, usaram seus nomes para comprar imóveis com dinheiro desviado da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo. O envolvimento da família no aumento patrimonial foi feito a pedido da funcionária da Tesouraria.

O rombo envolveu tanto dinheiro que algumas das indiciadas sequer sabiam da localização de imóveis que estavam em seus nomes. Há caso da compra de dois imóveis num único mês pela mãe de Sueli, Maria Aparecida, que recebe um salário mínimo como aposentada e outro como pensionista, já que é viúva.

A própria Sueli tinha gastos extravagantes para quem hoje recebe salário base de R$ 1,2 mil. Em 2006, por exemplo, a funcionária chegou a gastar R$ 10 mil no cartão de crédito num único mês.

A Polícia Civil também apurou que Sueli chegou a trocar de carro dez vezes num curto período.

Os delegados que apuram o caso também já afirmaram que os cunhados de Sueli Feitosa — Adilson Gomes de Souza e Pedro Moura — também serão indiciados. Todos vão figurar no inquérito que nos próximos dias deverá ser entregue ao Ministério Público.

Como o promotor Reginaldo Garcia acompanhou e apoiou as investigações policiais, é praticamente certo que todos os indiciados no primeiro inquérito serão denunciados à Justiça pelos crimes relacionados pela autoridade policial.

Um segundo inquérito que já está sendo instaurado pela Polícia Civil vai investigar outros envolvidos diretamente com o esquema criminoso, além das responsabilidades dos agentes políticos.

Novas prisões

Nos próximos dias, a Polícia Civil pode trazer a Santa Cruz do Rio Pardo, para novo interrogatório, a funcionária Sueli Feitosa, 47, que está presa em Pirajuí. Os delegados pediram autorização judicial para o transporte da prisioneira até a Central de Polícia do município, uma vez que desejam gravar o interrogatório. Em caso alternativo, os delegados também solicitaram autorização para entrar no presídio de Pirajuí com equipamentos para gravações.

O delegado Valdir Alves de Oliveira disse sexta-feira que novas prisões poderão ser decretadas nesta semana. Porém, não citou nomes.

Erro no TJ vai atrasar

julgamento de Adilson

O advogado Cássio Adriano de Paula ajuizou um novo habeas corpus em favor do empresário Adilson Gomes de Souza, cunhado de Sueli Feitosa que está preso na penitenciária estadual de Cerqueira César. Adilson é acusado de se beneficiar do esquema criminoso operado pela cunhada e de tentar prejudicar as investigações da polícia. É o terceiro habeas corpus apresentado pelo advogado, sendo que dois foram negados na comarca de Santa Cruz do Rio Pardo. Desta vez, o pedido foi feito diretamente ao Tribunal de Justiça de São Paulo.

No entanto, apesar do otimismo que o advogado demonstrou em entrevistas a emissoras de rádio na semana passada, Adilson Gomes vai passar o Carnaval na prisão. É que o Tribunal de Justiça errou ao distribuir o processo aleatoriamente entre os desembargadores, não observando o princípio da “prevenção”, quando determinados juízes obrigatoriamente julgam todas as ações relacionadas a um único fato.

Assim, na sexta-feira, 24, o desembargador Hermann Herschander determinou que os autos sejam remetidos ao colega Fernando Torres Garcia, que está relatando outro pedido de habeas corpus sobre o caso, em favor de Sueli Feitosa, cunhada de Adilson. Torres, por sinal, já negou liminar para libertar a funcionária municipal.

Com a demora na distribição, a limintar só será apreciada no TJ a partir desta segunda-feira, 27.