Engavetamento envolve seis veículos e fere doze pessoas

Um grave acidente envolvendo seis veículos no começo da manhã de quinta-feira, 23, na rodovia Engenheiro João Batista Cabral Rennó (SP-225), município de Santa Cruz do Rio Pardo, deixou doze pessoas feridas, sendo três com relativa gravidade. Entre os feridos estava a prefeita e o vice de Arco-Íris, cidade da região da Alta Paulista.

O engavetamento aconteceu nas proximidades da Fazenda Botelho. Dois caminhões, uma ambulância e três automóveis se envolveram no acidente. Acionados, soldados do Corpo de Bombeiros, socorristas da Cart e do Samu se deslocaram imediatamente para o local. Chovia e a pista estava molhada. O trecho possui pista dupla.

Testemunhas disseram que o Toyota Corolla de Arco-Íris acabou se desgovernando e capotou na pista, sendo atingido por outros veículos. No Corolla estavam a prefeita daquele município, o vice e o motorista. Eles seguiram para São Paulo, onde a prefeita seria recebida numa audiência no Palácio dos Bandeirantes.

O motorista disse que o carro ficou desgovernado quando passou num “espelho d’água” no asfalto. O veículo capotou e ficou na pista com as rodas para cima. Um caminhão com placas de Bandeirantes-PR, que seguia logo atrás, freou bruscamente para evitar o choque, mas acabou sendo violentamente atingido por outro caminhão que seguia atrás. O veículo “baú” pertence à empresa Sorvetes Begueto, de Santa Cruz do Rio Pardo, e os dois ocupantes ficaram presos nas ferragens.

Em segundos, um Ford Fusion com placas de Bauru também foi atingido na traseira por uma ambulância da prefeitura de Assis, que transportava pacientes para Jaú. Finalmente um Volkswagen Gol com placas de Santa Cruz do Rio Pardo também se envolveu no engavetamento, mas felizmente o condutor não se feriu.

As vitimas foram imobilizadas e socorridas pelas viaturas da Cart e do Samu, sendo levadas até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz. Segundo informações médicas, o motorista do caminhão de sorvetes, identificado como Rafael Gonçalves Campos, sofreu ferimentos na coluna e quadril e ainda está em recuperação.

Já a prefeita de Arco-Íris, permaneceu me observação na Santa Casa de Santa Cruz do Rio Pardo. O trânsito no local do acidente teve que ser sinalizado pelos funcionários da Cart e ficou complicado durante algumas horas, até a retirada de todos os destroços da rodovia.