Coluna de João Zanata Neto

Naturalidade e circunstâncias

João Zanata Neto *

Uma vez, até pensei, mas não deu tempo. As coisas acontecem de uma forma muito rápida. Quando vi, já era tarde demais.

Depois do ocorrido, as coisas seguem a sua ordem normal. No entanto, nem todos ficaram conformados com o episódio. Mas as coisas são assim mesmo. Alguns choram pelos cantos. Outros não escondem a insatisfação e resmungam alto feito doidivanos.

Pensar mesmo no ocorrido, só mesmo depois. É que, após, muito tempo sobra. E o que pensar diante do caso? Certamente, vamos destilar causas e efeitos, supor muitas hipóteses, estabelecer muitas considerações. Em síntese, vamos criar uma lógica intrincada, complexa, de solução difícil. A síntese mesmo não teremos muito provavelmente.

O que não podemos fazer é uma verdadeira confusão entre as várias opiniões e o fato em si. A opinião é a interpretação do fato. O fato é o acontecimento, é o cimento, é o fato concreto. O fato contém o ato quando a natureza não opera por conta própria.

Porém, muitas vezes o fato não é inteiramente conhecido. Neste caso, não temos mais uma opinião. Temos, sim, uma suposição que opera por extrapolações. Há aí uma verdadeira tarefa dedutiva, uma estimação aproximada do desconhecido. Tais suposições são válidas se nelas há a lógica do provável, daquilo que normalmente ocorre.

Muitos se atrevem a dizer o que acham. Com certa prudência, isto é até normal e até muito natural feito algo que não se pode evitar. Somos naturalmente interessados por assuntos alheios, pois, de certo modo, estamos indiretamente envolvidos. Dentro de uma sociedade o conceito de alheio é muito relativo, não possui fronteiras bem nítidas, de difícil definição. Onde há o coletivo, há o comum que ameniza o alheio.

A verdade dos fatos se oculta em toda face rubra. Há, então, a impossibilidade da mentira? Não podemos dissimular a verdade quando a mentira se expressa involuntariamente em pequenos gestos delatores? Admitir esta impossibilidade é estabelecer uma dualidade de vontades dentro de um ser, um conflito moral interno, uma contraposição de ânimos, a impossibilidade de domar dois impulsos antagônicos.

Onde há a verdade, a naturalidade transparece. A verdade não hesita. Recobre-se de sinceridade. Demonstra-se ultrajada por suas virtudes subestimadas. A mentira é um desconforto que transparece. É o ato antinatural que sutilmente delata. Verdade e mentira. Um tango de Gardel. Um doce embate das vontades antagônicas.

Com quanta clareza podemos ver o que se esconde? Enxergamos melhor sem ver. O pensamento vê através das aparências. As aparências são as circunstancias enganadoras. As aparências são as ilusões da realidade. A normalidade é o indício daquilo que se encobre. A desconfiança é a mais prudente das virtudes.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.