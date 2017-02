Fazendo arte com grafites

Thaís Elisa Balielo

Especial para o DEBATE

A Casa de Apoio ao Menor Carente “Adelina Aloe”, de Santa Cruz do Rio Pardo, conquistou um novo espaço para melhorar a vida das crianças e adolescentes que moram na entidade. Um projeto elaborado pela psicóloga, pedagoga e assistente social da entidade foi aprovado pelo Condeca (Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente) e a Casa do Menor conquistou uma verba para a instalação de uma brinquedoteca e videoteca. O espaço ainda conta com decoração feita por grafite.

A assistente social Mirela Ribeiro da Silva Araújo explicou que o objetivo do projeto de vídeo e brinquedoteca é derrubar o mito de que criança de abrigo precisa ficar fechada. “Criança tem que ter acesso a tudo. Tem que brincar, ler, interagir e entrar no mundo da internet”, diz.

Com a aprovação do projeto, a Casa do Menor recebeu parte do recurso para aquisição dos equipamentos como TV, Datashow, lousa digital, aparelho de som, home theater, além de filmes, brinquedos pedagógicos e armários. A segunda parcela da verba virá após a inauguração e será usada para a aquisição de mais materiais pedagógicos e filmes.

Grafite

A contrapartida da entidade foi a adequação do espaço físico. Veio, então, a ideia de chamar o designer Alexandre Beraldo para dar uma oficina de grafite e decorar a nova sala com a ajuda dos jovens. Alexandre é de Bom Jesus dos Perdões (SP) e já participou de outros projetos de grafite em Santa Cruz, como no “Cras Betinha” e na vila Divineia.

Mirela contou que o artista trabalhou com jovens a diferença da arte do grafite e da pichação. “Quisemos envolver crianças e adolescentes na criação deste espaço que será usado por eles mesmos”, relata.

A professora Keity Kerley trabalhou o tema do livro “O Pequeno Príncipe” com as crianças antes da oficina do grafite e a história do livro foi aproveitada nos desenhos que agora decoram o espaço.

Os equipamentos já foram todos adquiridos. A sala foi adequada e recebeu a decoração com os grafites durante esta semana. Agora, está sendo finalizada a parte elétrica para a intalação dos equipamentos.

A assitente social ressaltou a importância do apoio da diretoria da entidade para a concretização do projeto. A “Casa de Apoio ao Menor Carente Adelina Aloe” fica no bairro Itaipu e hoje abriga 33 crianças e adolescentes na faixa etária de zero a 17 anos e 11 meses.

A inauguração do novo espaço que abriga a brinquedoteca e videoteca deve acontecer em março, mas ainda não há data marcada. O projeto foi desenvolvido pela assistente social Mirela, a psicóloga Antiella Carrijo Ramos e a pedagoga Keity Kerley.