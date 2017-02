Nova “lei da fila” deixa bancos na berlinda

A Câmara de Santa Cruz do Rio Pardo aprovou na última segunda-feira, 20, uma nova lei para obrigar as agências bancárias a ter um tempo máximo para atendimento aos clientes. Além disso, a nova legislação regulamenta as sanções contra instituições financeiras que não cumprirem a norma, tornando-as mais rígidas. Apenas a vereadora Maura Macierinha (PSDB) votou contra o projeto, alegando que o período determinado para o atendimento deveria ser menor. “Isto é um retrocesso para Santa Cruz”, reclamou.

Na verdade, o projeto do prefeito Otacílio Assis (PSB) regulamenta a obrigatoriedade do tempo máximo de permanência em filas de agências bancárias. Uma lei do vereador Luiz Antônio Tavares (PSB), aprovada em 1989, já estipulava normas para o atendimento, mas, de acordo com pareceres jurídicos, faltava uma ferramenta mais eficaz.

O próprio Tavares foi à tribuna para elogiar o projeto. “Este assunto já virou novela. A bem da verdade, não estou buscando o direito à autoria, mas uma forma de obrigar os banqueiros a respeitar o cliente. São verdadeiros sugadores do povo brasileiro e lucram absurdos bilhões. No entanto, as filas são enormes”, afirmou.

De acordo com o vereador, a cidade cresceu ao longo das últimas décadas, mas as agências bancárias reduziram o número de funcionários. “Nem votou citar nomes, pois basta entrar numa agência. Tem gente que chega às 10h e permanece no local mais de uma hora”, reclamou. Segundo ele, a lei anterior nunca foi colocada em prática. “Eu conversei com o prefeito e agora vamos até ao Ministério Público para o cumprimento desta nova lei”, disse.

O projeto de 1989 estipulava um prazo máximo de 20 minutos para o atendimento ao cliente. O prefeito Otacílio, embora estipulasse sanções severas, queria aumentar o tempo para 30 minutos. A Câmara, entretanto, aprovou uma emenda do vereador Murilo Sala (SD) mantendo o tempo original de 20 minutos.

Com a aprovação por 12 votos favoráveis, as agências bancárias terão de cumprir as novas determinações, inclusive afixando em local visível uma placa indicando os tempos de atendimento e o telefone da fiscalização da prefeitura. As instituições terão o prazo de 60 dias para começar a atender conforme determina a nova lei.

O problema são as sanções, limitadas a apenas uma multa diária por agência, independente do número de reclamações, que vão dobrando no caso de novas autuações. A agência que receber cinco multas no período de um ano terá o alvará de licença e funcionamento suspenso.

Tempo polêmico

A vereadora Maura Macieirinha (PSDB), a única que votou contra a lei do prefeito Otacílio Assis (PSB), disse que o tempo máximo de atendimento deveria ser menor do que o estabelecido no texto do projeto. “Entendo que deveríamos votar uma lei para reduzir este tempo”, disse. Ela insinuou que a manutenção do tempo da lei anterior — 20 minutos — ainda não atende os anseios da população.

“Os bancos dispensaram vários funcionários por conta desta facilidade do tempo. Mas a verdade é que muitas pessoas deixam o seu precioso tempo, inclusive no horário do almoço, para seus compromissos bancários”, disse.

Na mensagem que encaminhou à Câmara, o prefeito Otacílio Assis ressaltou que o aumento da demanda pelos serviços bancários “ocorreu de forma inversamente proporcional ao número de funcionários das instituições, situação que proporcionou, ao longo do tempo, um aumento do tempo de espera”.

O vereador João Marcelo Santos (DEM) disse que a lei aprovada pela Câmara estipula menor tempo de atendimento previsto em todo o País.

Já o vereador Cristiano Neves (PRB) disse que o intuito principal do projeto não é apenas a questão da fila. “Estamos vendo, de fato, um ‘fecha’ contra as agências bancárias. Agora, o fiscal vai na agência verificar se a lei está sendo cumprida. É para fechar o cerco contra estes banqueiros que precisam melhorar o atendimento à população”, afirmou. Cristiano lembrou que as agências não oferecem nem mesmo sanitários para os clientes. “Se existem, estão escondendo do povo”, explicou.

Sindicato dos bancários apóia

lei e vê ‘luta contra poderosos’

O Sindicato dos Bancários é favorável à limitação do prazo de permanência nas filas das agências em Santa Cruz do Rio Pardo. No entanto, acredita que será preciso “muita vontade política” para que a lei seja regulamentada. “Isto tem conexão com o Direito do Consumidor. Afinal, os bancos querem direcionar tudo para o virtual e segmentar só clientes de alta renda para as agências”, disse o sindicalista Walter Tavares Júnior, diretor da subsede do Sindicato de Bauru e Região.

Ele ressaltou que o tempo de espera ficou estipulado em 20 minutos, mas as punições estão mais severas. “A modificação é positiva e é correto fazer este enfrentamento aos bancos. Mas não acredito que alguma agência terá o alvará de funcionamento cassado. Estamos falando de uma classe muito poderosa, a mais privilegiada do governo”, afirmou.

Segundo Walter Tavares, a intenção da lei é respeitar os direitos do cidadão, “com atendimentos mais dignos e pensando possivelmente na geração de mais empregos”. Entretanto, ele sustenta que haverá reação dos bancos no caso de uma punição mais drástica. “Resta saber se realmente o governo municipal terá autonomia política ou jurídica para enfrentar estes poderosos”, disse.

A nova lei deverá vigorar plenamente em 60 dias.