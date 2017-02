Nutricionista afirma que dá para curtir a folia com saúde

Nesta época de Carnaval existe um maior consumo de álcool, seja quem vai pular em bailes, na rua, em trio elétrico, viajar ou até mesmo se reunir com amigos em casa. A nutricionista Ana Laura Saia Cavasini tem algumas dicas e orientações para quem quer se divertir na folia, mas sem sofrer com a ressaca e nem se descuidar da saúde.

Ana Laura alerta que o consumo de álcool nunca deve ser em excesso. “Para quem ingere bebida alcoólica, o ideal é o consumo moderado, pois o álcool é calórico, desidrata o organismo, além de sobrecarregar o fígado e provocar inchaços. A dica é intercalar uma garrafinha de água entre uma lata e outra”, aconselha.

Antes de cair na folia, Ana Laura lembra que é importante ter boa alimentação e hidratação para não correr o risco de uma infecção intestinal ou desidratação, além de garantir energia durante toda festa. A indicação da profissional é o consumo de alimento frescos e leves, como um sanduíche natural, carboidratos integrais, frutas e verduras, castanhas, sucos e açaí. É importante evitar alimentos gordurosos, frituras e de difícil digestão.

Já durante a festa, Ana Laura afirma que é melhor optar por barra de cereais, castanhas, sementes, água de coco, suco natural, ou até mesmo uma bebida isotônica.

Ressaca — Para aqueles que não seguirem a recomendação do consumo moderado do álcool, Ana Laura explica que após a folia é fundamental manter o corpo bem hidratado e o consumo de alimentos ricos em proteínas — como carnes magras, ovos, peixes e iogurte —, que ajudarão na recuperação muscular. “Para quem abusou do álcool, é importante o consumo de alimentos que auxiliam na proteção do fígado, como folhas verde escuras, chá de boldo, cenoura e beterraba, alho, abacate, nozes, limão e azeite de oliva”, diz.

Ana Laura revelou que é muito comum os pacientes abusarem nas festas e depois buscarem o consultório para correr atrás do prejuízo. “Depois das festas é hora de um detox para eliminar o inchaço e as toxinas do organismo”, aconselha a especialista.

Confira alimentos que

ajudam a desintoxicação

ÁGUA DE COCO — Rica em potássio, ajuda a eliminar o excesso de líquidos.(pode tomar pura ou elaborar sucos que tenha ela como ingrediente);

GENGIBRE — Contém gingerol, fonte de propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias que protegem o nosso organismo;

COUVE — Fonte de magnésio e potássio, ajuda a limpar o organismo.

MELÃO e ABACAXI — Ricos em água, têm ação diurética

PEPINO — Ajuda a eliminar as toxinas, assim como o sódio.

LIMÃO — Contém vitamina C, vital para fortalecer o sistema imunológico.

SALSÃO — Possui propriedades diuréticas naturais que ajudam a controlar pressão alta e o inchaço.