Prefeito não divulga teor da sindicância

Por ordem do prefeito Otacílio Assis (PSB), a prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo não vai divulgar o relatório parcial da sindicância que apurou o desvio milionário de dinheiro público. A primeira parte, que investigou as contas de 2012 a 2016, já foi entregue à Polícia Civil, mas não será divulgada ao público.

O jornal protocolou na semana passada um pedido formal solicitando uma cópia do relatório, com base na Lei de Acesso à Informação. Segundo apurou a reportagem, a procuradora geral do município, Luciana Junqueira, vetou o pedido sob a alegação de que o caso ainda não transitou em julgado. A decisão é polêmica, uma vez que qualquer processo, mesmo administrativo, pode durar anos para ser concluído.

Há duas semanas, o prefeito Otacílio Assis adotou uma série de medidas polêmicas, entre elas a proibição a todos os servidores públicos, incluindo os secretários, de concederem entrevistas à imprensa. Ele não justificou a medida, uma vez que nenhum funcionário do atual governo concedeu algum tipo de entrevista ou declaração que prejudicasse as investigações sobre o desvio milionário de dinheiro público.

Otacílio não compareceu à prefeitura na sexta-feira. A informação é que ele saiu em férias com a família.

Na semana passada, porém, alguns secretários foram liberados para concederem entrevistas à rádio Difusora AM. Já a 104 FM, segundo o radialista Diego Singolani, teve dificuldades para elaborar uma reportagem sobre Carnaval porque funcionários do setor de Cultura alegaram não poder dar entrevistas com base no decreto assinado pelo prefeito Otacílio Assis.