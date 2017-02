‘Rei’ não cobrou cachê de show em S. Cruz

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Se hoje o cachê do cantor Roberto Carlos é estimado em R$ 1 milhão, quanto o artista deve ter cobrado quando se apresentou em Santa Cruz do Rio Pardo nos anos 1960, no início da “Jovem Guarda”? A resposta é surpreendentemente zero. Segundo o contador Conceição Nogueira, que junto com a mulher integrou uma comissão para a construção da nova Igreja Matriz de São Sebastião, o cantor concordou em fazer um show em benefício da obra. A antiga Matriz estava começando a ser a ser demolida.

Nogueira, um dos sócios do escritório Orteca, lembra que o frei Humberto Pereira, que morreu em 2015, foi um dos entusiastas da campanha para a construção do novo templo católico. Uma das iniciativas foi a abertura de uma quermesse semanal, no terreno da Matriz, que durou alguns anos. Conceição se lembra que frei Humberto acompanhou pessoamente os contatos com o cantor Roberto Carlos para o show em Santa Cruz. “Realmente ele não cobrou nada”, garante.

Frei Alberto Cardoso, que completa 88 amanhã, não se lembra dos detalhes para a promoção do show de Roberto Carlos. “Mas eu estava no cinema”, admite. “Na verdade, o cantor tinha religião, mas vivia uma fase rebelde da juventude. Hoje, Roberto Carlos é até místico e tem músicas maravilhosas, inclusive religiosas”, disse. “Mas eu não gostava daquela que dizia que mandaria tudo para o inferno”, brinca.

Saudades da Matriz

Frei Cardoso disse que não estava envolvido com a construção da nova igreja, por isso não se lembra que o show de Roberto Carlos não teve cachê e a renda foi toda revertida para a obra. “Tanto a demolição quanto a construção foram demoradas. Como a antiga igreja tinha torres, era preciso muito cuidado para não cair”, disse.

O religoso contou que o templo antigo tinha alguns problemas de rachaduras, mas era uma construção que não estava comprometida. “Era uma mentalidade da época fazer grandes construções. Quando o frei Henrique deixou a Itália e veio ao Brasil, havia aquela mentalidade fascista de erguer grandes monumentos. Foi ele, por exemplo, quem construiu o Santuário de Fátima e o Colégio Dominicano. Tudo é muito grande, com aqueles enormes corredores”, afirmou.

Frei Alberto Cardoso admite ter muitas saudades da antiga igreja. “Rezei muitas missas na antiga Matriz. É um saudosismo forte”, disse. Segundo ele, enquanto a nova igreja era construída, as missas eram celebradas no salão da Casa Paroquial. “Só quando a construção ganhou cobertura é que as missas voltaram ao local”, disse.

Ele ainda se lembra das quermesse na praça em frente à igreja para angariar fundos para a construção. “Havia também a festa de São Sebastião, com a doação de gado. Só em uma delas contamos 200 frangos caipiras e 150 bezerros”, disse.

A nova Igreja Matriz, enfim, foi erguida no início dos anos 1970. Com a ajuda de quermesses, festas, da população católica e, claro, de Roberto Carlos.

Fãs ainda se lembram da data marcante

A reportagem lembrando que Roberto Carlos cantou no cinema de Santa Cruz no início dos anos 1960, publicada na última edição do jornal, fez reviver a memórias de muitos santa-cruzenses que estiveram naquela plateia. Muitos fizeram questão de publicar lembranças nas redes sociais. O professor Alvimar Batista Lamoso, atual diretor da escola “Zilda Comegno Monti”, satisfez a curiosidade de um grupo e contou que a apresentação aconteceu em abril de 1964. “Houve um atraso de duas horas”, disse. Segundo ele, no mesmo dia Roberto ainda fez uma série de shows na região, como Piraju e Ourinhos.

A professora Daisy Maria Barella disse que ficou na porta do cinema um bom tempo para ser a primeira a entrar. “Ele vestia uma camisa branca e calça preta”, disse, lembrando que o cantor entrou no recinto cercado por seguranças.

A engenheira Rosária Mazzante se lembra até da roupa que usou no dia do show. No tumulto da saída, ficou no “gargalo” dos fãs e conseguiu se aproximar de Roberto, já perto do carro. Mas a roupa nova ficou totalmente amassada, o que assustou até a mãe de Rosária.

Izildinha Assis lembrou que o evento foi uma espécie de acontecimento do ano. “Foi um alvoroço na cidade toda”.

Já o servidor municipal Edson Faustino, o “Formiga”, conta que a mãe trabalhava na época no “Grande Hotel”, onde Roberto ficou hospedado. “Ela ficou a noite toda de plantão, na escada do hotel, para não deixar as mulheres subirem. Deu um trabalhão”.

Vera Coelho, hoje moradora em São Paulo, foi ao show no cinema com a irmã e conseguiu uma lembrança que guarda até hoje: os botões da blusa de Roberto Carlos.