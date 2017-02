Cartas – Edição de 26/02/2017

‘Confluência do sobrepeso’

Jô Soares e seu tipo físico de “gordo” não me sai da memória. Por sinal, o Jô magro não tem graça. Uma vez que emagreceu, ficou insípido, inodoro e transparente, tal qual a água. Necessária, mas sem gosto. Não sei o que tem naquela canequinha do programa. Sérgio Fleury, do DEBATE, poderia esclarecer.

Talvez por problemas que a ele pertencem, psicológicos ou não, sempre fez gozação com os “gordos” como ele. Escreveu até um livro, As Esganadas, em que, com primordia e sagacidade, criou um tipo sarcástico que, como agente funerário, assassinava as “gordas”. Aproveitou através do personagem para divulgar conhecimento sobre a “Síndrome de Nagali”, doença rara que poucos conhecem.

Criou, assim, Jô algo talvez íntimo e psicológico, de dar cabo das gordas. Opinião pessoal.

Tão carioca quanto o Jô por adotar cidadania, conheci outro também carioca da gema, Millor Fernandes, não tão gordo quanto, atuante com vários outros articulistas — como Zélio, Henfil, Ziraldo, Jaguar e Paulo Francis —, todos no famoso Pasquim, jornal satírico e crítico político da ditadura. Aprontavam todas, desde a edição, e as sedes transitórias da impressão por perseguição política.

Curiosidade foi o processo que Paulo Francis, já falecido, sofreu por calúnia (haja “risos”) porque disse que na Petrobras todos roubavam. Foi condenado. Vejam que o Moro já fazia falta lá atrás…

Não vejo muita ligação entre ambos, a não ser talvez a ideologia crítica de Jô e Millor. Cada um a seu modo, fizeram gozação e crítica sobre o peso das “gordas e gordos”. Sobre Jô, já falamos.

Millor, em 1989, trouxe na última página da revista Veja, não lembro agora o nome do artigo, postura crítica e gozadora sobre o peso adquirido após casamento, pelos pares, marido e mulher. Fala também dos quilinhos adiposos que surgem de carona no pós matrimônio.

Chama ele de “engordados” pós núpcias, como se na casa dos pais passassem fome, e pós casamento assoberbam-se na “ração” diária.

Nas mulheres, cita ele, mais um agravante, a gravidez e comida nela. Algumas e alguns também dobram de peso.

Chegam fácil a “10@, e aí para pesar, só na balança do Tivé, que atinge 200 kg.

Bem, o assunto se alonga e daí vai, academia, remédios, dietas, hoje tão em moda as caminhadas, para reduzir os excessos da barriga, órgão abdominal que atinge proporções enormes, adquiridos pela boca, que é um órgão da face, fonte dessas anomalias.

Cita ele também que isto, esse excesso de peso de ambos, gera até separação consensual, visto ambos não conseguirem voltar ao peso original do casamento.

A solução, diz ele, que para não viverem ambos em adultério, seria necessário que eles casassem com a outra parte engordada. Vocês devem concordar diz ele que não é possível viver com uma ou um de “10@”, quando se casou com uma ou um de “5@”.

Cita mais Millor, que com a modernidade das leis, das uniões afetivas ou até hoje, grifo nosso, homo afetivas, que o certo de hoje deveria ser a inclusão do peso nas certidões de casamento, que aí serveriam para dar causa ou justa causa das separações.

Fora a carioquisse gozadora dos dois, não sei o que une Jô Soares e Millor Fernandes, cada qual ao seu modo criticando as “engordadas” antes e pós o matrimônio.

Grifo nosso, pensou a classe jurídica, dando entrada nas separações consensuais, alegando, excesso de peso na convivência mutua?

Prestes novamente a adquirir minha cidadania, subscrevo o presente…

— Professor José Eduardo Rios (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Mulheres, ao esporte

Não é nenhuma novidade para ninguém que o brasileiro não tem o hábito de praticar esporte. Isso é atestado pelos resultados em competições internacionais. Dentre aqueles que praticam com regularidade razoável, numa comparação a olho nu entre homens e mulheres, talvez a diferença ultrapasse os 80% a favor dos homens.

Essa desproporção já vem de muito tempo, talvez da formação humana na Terra. E, percebendo que esse percentual ainda é maior nas denominadas classes sociais mais humildes, tomei a iniciativa de colocar em prática uma tentativa de mudança.

Comprei redes e bolas de vôlei e as levei a pequenos vilarejos em minha cidade Natal, Nova Soure/BA. Já no local, com uma cal, demarcávamos uma quadra, fincávamos dois mastros (caibros) e começávamos a jogar vôlei de imediato. Somente com mulheres. Era exatamente o vôlei, por entender que seria o mais conhecido e com mais facilidade para a prática dos fundamentos e para assimilação de regras, sem os detalhes. Para iniciação, começava sempre em duplas trocando passes entre elas. Depois, já jogando para valer o saque era por baixo da bola. Foi e é um método eficaz.

Depois do pontapé inicial, com a ressalva de que seria para o controle ser delas, íamos para outra empreitada; outro lugar. Ali a semente estava plantada. Ficava a bola e a rede, com o aviso de que voltaríamos logo. Em alguns lugares, a gente voltava, os homens estavam jogando e as mulheres assistindo ao lado. É cultural. É difícil de mudar. Mas é preciso.

E como mudar? Eis a pergunta que dei a minha resposta pessoal na prática, como narrada acima. Mas não tenho a resposta coletiva. Fiz uma série de sugestões às autoridades num outro texto.

Certo é que não existem iniciativas e ações coordenadas para fazer essa mudança e trazer às mulheres o hábito de praticarem esporte, especialmente nas camadas mais pobres. Como todo domínio da cultura, elas aceitam e sequer têm um pensamento voltado para quebrar esse tabu. E não se está falando de estruturas organizadas de clubes. A ideia seria semelhante às condições básicas dos homens simples que lotam os campos de várzea nas grandes cidades ou nos campos de futebol do interior, que se resumem a um terreno limpo, duro como uma pedra, duas traves e várias histórias, torneios, festivais, com premiação que variam de troféus, dinheiro e bois.

Talvez o empresariado, grande, pequeno; comerciantes das pequenas cidades, todos, pudessem aderir com mais incentivos individuais a seus funcionários e com algumas iniciativas específicas nas empresas para integração feminina.

Fora essas pequenas sugestões, a menção a minha iniciativa é para reforçar que é possível fazer alguma coisa, e para dar uma satisfação a algumas pessoas que indagam se faço algo ou se apenas critico. Talvez seja outra distorção, dentre tantas disseminadas no Brasil, para calar ainda mais esse povo, que aceita tudo sentado e se acha politizado por reclamar e participar de correntes no Facebook ou nos grupos de contato.

Trata-se de um alerta. Não quero convencer a ninguém. Sigo o escritor José Saramago: “Aprendi a não tentar convencer ninguém. O trabalho de convencer é uma falta de respeito, é uma tentativa de colonização do outro”. Será? Nesse caso, bem que eu gostaria.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Convencer o chefe

O ser humano é criativo por natureza, é o resultado de milhões de anos de evolução de um cérebro adaptado para vencer qualquer desafio ambiental, do frio polar ao calor escaldante do deserto ou do ar rarefeito das altas montanhas. E essa criatividade coletiva é aproveitada em algumas empresas que facilitam as sugestões dos empregados.

Nas empresas, muitas ideias boas são perdidas porque o autor não consegue convencer suas chefias, ou em outras palavras não sabem vender suas ideias. Pensando nisso, dois pesquisadores, Susan J. Ashford da Universidade de Michigan e James R. Detert da Universidade da Virginia, baseado em diversos estudos que fizeram, desenvolveram um método para que um funcionário subalterno possa apresentar um novo projeto. O artigo “Get the Boss to Buy In” foi publicado na Harvard Business Review.

Os pesquisadores observaram que muitas organizações não prosperam porque os gerentes intermediários não identificam a necessidade de mudança. As pessoas nesse nível coletam informações valiosas do contato direto com clientes, fornecedores e colegas. Eles estão em posição de ver quando o mercado está maduro para uma determinada oportunidade, ou para detectar sinais iniciais de que uma parceria não vai funcionar. Mas não expressam suas ideias e preocupações, por muitas razões, seja por medo de consequências negativas ou da cultura de cima para baixo. Esse silêncio pode ter consequências terríveis para a empresa.

Os estudos mostram que os executivos seniores descartam muitas boas ideias de subalternos em grande parte por não perceber a relevância da ideia para o desempenho organizacional. E os gerentes médios são mais propensos a falar quando se identificam com a organização, tem um bom relacionamento com seu público, sentem-se psicologicamente seguros na organização e pensam que serão ouvidos.

Em pesquisa feita com os melhores vendedores, observaram que eles procuram as melhores formas, locais e momentos para expressar suas ideias e preocupações, usando habilidade retórica, sensibilidade política e conexões interpessoais para mover os líderes certos para a ação. Em particular, empregam sete táticas significativamente mais frequentemente do que as pessoas que não conseguem convencer seus superiores.

A primeira é adaptar o passo, ou seja, conhecer as metas, valores e conhecimentos de seu público-alvo e ajustar o tom de acordo. A segunda é enquadrar o problema, ou seja, como a ideia se encaixa no quadro geral da organização e enquadrá-la como uma oportunidade positiva e não como uma resposta a uma ameaça.

A terceira tática é gerenciar as emoções de ambos os lados, a paixão é boa, mas deve ser regulamentada para que não se torne raiva. A quarta é estar atento para o tempo certo, ou seja, aguardar o momento certo para a exposição.

A quinta tática é envolver os outros, ter aliados não só ajuda a impulsionar a ideia, mas também provoca um conhecimento mais amplo. A sexta é aderir às normas, ou seja, conhecer que tipos de dados os líderes da sua empresa preferem usar e como eles gostam de recebê-los. E a sétima é sugerir soluções, para apresentar problemas, é conveniente que sugira também correções específicas.

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

Elitização do futebol

Como se não bastassem as crises no emprego, corrupção desenfreada e falta de ética na política, agora o que vemos é uma elitizaçao nos campos de futebol e nas arenas que foram palco para a Copa do Mundo de 2014. Só há alguns gatos pingados nos enormes espaços vazios dos estádios.

Reclamam os dirigentes agora, com relação aos campeonatos regionais e Libertadores, da fuga em massa dos torcedores. Mas eles não falam do alto preço dos ingressos cobrados, além do deslocamento de ônibus, trens e metrôs. Assim, normalmente são os mais humildes que insistem em prestigiarem seus clubes.

Uma sugestão aos dirigentes para melhorar o acesso de torcedores: que sejam cobrados ingressos populares, como R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 meia — e não R$ 50,00 e R$ 100,00 como é hoje, quando, ainda por cima, os grandes clubes recebem os direitos televisivos. Está dada a sugestão.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

“Fotos do Leitor”

Carnaval em Santa

Cruz na era Vargas

— A foto do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro é de 1930 e mostra alguns foliões no Carnaval em Santa Cruz do Rio Pardo, no salão do antigo Clube dos XX. Nesta época, o clube funcionava no prédio ao lado da atual prefeitura, onde durante muitos anos instalou-se a rádio Difusora AM. Somente em 1958 é que o Clube dos Vinte inaugurou sua nova sede (onde hoje fica a ACE). A curiosidade da foto é a presença, no centro, do jovem Leônidas Camarinha, sempre com a gravata borboleta que o notabilizou. Anos depois, Camarinha seria prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo e deputado estadual por várias legislaturas. Já o Clube dos Vinte não existe mais…