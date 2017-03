Coluna “Dicas” – Edição de 26/02/2017

Cultura

Desde que estourou o caso do desvio milionário de dinheiro público, a prefeitura de Santa Cruz mantém a cultura da censura, não divulgando informações sobre a investigação interna. Até hoje, a única coisa relevante que a administração permitiu divulgar foi o choro compulsivo do prefeito Otacílio Assis (PSB) quando convocou a imprensa para anunciar publicamente o escândalo do desfalque. Depois, todas as portas permanecem fechadas e ninguém fala sobre as investigações.

Diferente

Postura diferente está adotando a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário, ao permitir a ampla divulgação das informações. Há casos, aliás, em que o noticiário ajuda as investigações…

Voz das ruas

Quando alguém esconde algo ou dificulta o acesso à informação, o raciocínio das ruas é sempre óbvio: “aí tem”…

Prejuízo

Além de perder a eleição, o ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB) perdeu também um recurso no Tribunal de Contas do Estado (TCE), onde está “enrolado” com as contas das arquibancadas móveis compradas na época em que “Psiu” era o secretário de Esportes. Ele terá de pagar uma multa de R$ 6 mil por ter sido imprudente ao permitir a negociação. Mas pelo menos “Psiu” não sofre processo na Justiça, onde o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) é réu numa ação que pede o ressarcimento dos prejuízos ao município.

Moção

O vereador Edvaldo Godoy apresentou uma moção de congratulações aos delegados e todos os funcionários da Polícia Civil, além do Ministério Público, pelo empenho em desvendar o desvio milionário de recursos públicos. De quebra, a moção também aplaudiu o radialista Dário Miguel, que viajou até Pirajuí no dia em que Sueli Feitosa foi presa e conseguiu arrancar algumas frases da principal acusada do rombo.

Sanitário público

Com a mudança dos festejos do Carnaval para a praça Leônidas Camarinha, inclusive do desfile dos blocos, veio a calhar a proposta do vereador Paulo Pinhata (PMDB) para que a administração construa um sanitário no local. Na década anterior existia banheiros públicos na praça, mas eles foram demolidos pelo ex-prefeito Adilson Mira.

Mais segurança

O vereador Luciano Severo (PRB) está cobrando do governador Alckmin o aumento imediato do contingente de policiais militares em Santa Cruz. Com a experiência de ex-policial, Severo garante que o índice de proporcionalidade para determinar o número de policiais na cidade está equivocado. Ele lembra que a PM santa-cruzense também opera em outros municípios da região.

“Coisas de Política”

Maravilhas do mundo

As mulheres daqueles dois vereadores aguardavam os seus maridos que estavam participando de uma reunião na Câmara Municipal.

Conversavam animadamente numa das salas, quando uma disse:

— Sabe, eu procuro sempre dar todo apoio ao meu marido, pois ele, apesar de estar sempre envolvido com a política, nunca perde o romantismo. Está sempre me presenteando com flores e me surpreendendo com lindos poemas…

A outra, com uma leve “torcida de nariz”, respondeu:

— Olhe, querida, não confie muito nessas demonstrações de afeto. O meu marido, por exemplo, chegou um dia e declarou que eu era a oitava maravilha do mundo. Sabe o que respondi? Mandei que ele se livrasse imediatamente das outras sete. Já confirmei que, ao menos de cinco, ele já se livrou!…

(Colaboração: Oldack Roder – S. Pedro do Turvo)