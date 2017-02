Pablo ‘Gaijin’ expõe sua arte no ‘Giro 360’

O artista Pablo “Gaijin” Gonçalves do Rego, 26, especialista em desenhos do tipo “mangá”, está expondo alguns de seus trabalhos no Espaço “Giro 360” até o final de março. No local, o santa-cruzense está dando aulas particulares de desenho e até “plantões” para atender pedidos para fazer ilustrações na hora ou encomendadas. O “Giro 360”, comandado pela jornalista Flávia Manfrin, fica na rua Conselheiro Antonio Prado, 169, em Santa Cruz.

Apaixonado pelos famosos quadrinhos japoneses e de filmes que usam técnicas do mangá, Pablo Gaijin criou personagens inéditos e até escreve suas histórias. “Meu estilo preferido é o mangá”, diz o artista.

Pablo já se formou em História pela Universidade Estadual do Norte Pioneiro, de Jacarezinho-PR, mas agora planeja se aventurar no curso de Designer. Nada de Artes, já que este seu dom é natural. “Além do aprimoramento técnico, acho que vou abrir caminhos, como aprender a produzir e distribuir o meu trabalho”, disse recentemente à jornalista Flávia Manfrin, idealizadora da exposição no “Giro 360”.

Além da arte individual, Pablo é professor de mangá de uma turma de jovens do Icaiçara Clube, de Santa Cruz do Rio Pardo, mas também já ministrou oficinas para crianças por meio do projeto “Coreto Criativo”, da secretaria municipal da Cultura, realizado aos domingos na praça Leônidas Camarinha, no centro da cidade.

Apesar da busca pelo conhecimento, Pablo Gaijin sonha em, um dia, viver apenas da arte. “E a história em quadrinhos é um caminho para isso”, lembra.