Radioamador resiste à tecnologia

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

No mundo cada vez mais “antenado” com tecnologias geradas pela internet — como mensager, WhatsApp ou o próprio celular, ainda há espaço para um canal de informação que é difundido há mais de um século: o radioamadorismo. É um tipo de equipamento de comunicação que usa um rádio legalmente homologado para entretenimento ou até prestação de serviço. O termo “amador” é para diferenciar de operações radiofônicas comerciais.

Embora hoje seja considerado um veículo rudimentar de comunicação, ainda existe uma legião de fanáticos operadores, inclusive em Santa Cruz do Rio Pardo, cidade que já sediou pelo menos sete encontros de radiamadores.

E é justamente em Santa Cruz que mora o presidente de um grupo de radioamadores que existe — e resiste — há 46 anos. O professor Walter Fernandes dos Santos, 72, preside o “Grupo Maria Bonita”, que possui 120 filiados de vários Estados brasileiros. Para chamar os amigos no rádio, Walter assobia a antiga canção “Acorda Maria Bonita”, de Rolando Boldrin, que hoje virou marchinha de Carnaval.

Walter ingressou no “Maria Bonita” há 28 anos, quando só existiam 18 filiados. Além de ser o atual presidente, o professor aposentado possui três unidades radioamadoras, duas em sua residência e uma móvel, em seu Gurgel BR-800.

O grupo tem até regulamento próprio, um informativo distribuído a cada dois meses e certamente teria mais associados não fosse a rigidez das regras. “Tem grupo por aí que o pessoal faz muita bagunça. Nós não permitimos, por exemplo, o uso de palavrões. Todos devem seguir rigorosamente nosso regulamento”, diz Walter. O respeito mútuo, segundo o professor, é uma das normas principais.

Basicamente, o grupo “Maria Bonita” serve para ajudar caminhoneiros de todo o País, mas também é usado para fazer novas amizades e, certa vez, até salvou um avião cujo piloto estava perdido (leia nesta página). Como não aceita membros de outros agrupamentos, o “Maria Bonita” possui “grupos de apoio” que, segundo Walter, são radioamadores simpáticos ao grupo.

O professor contou que o “Maria Bonita” já evitou, por exemplo, assaltos a caminhões. Certa vez, um desses casos aconteceu numa rodovia do Pará. “O motorista percebeu que estava sendo perseguido e pediu ajuda. Nós tentamos acalmá-lo enquanto acionávamos a polícia”, contou Walter. Os criminosos foram presos quilômetros à frente, quando a polícia, alertada pelo grupo de radioamador, fez uma barreira na rodovia.

Avião perdido foi

salvo pelo ‘grupo’

Uma das ações mais importantes do grupo “Maria Bonita”, cujo presidente é o professor Walter Fernandes dos Santos, de Santa Cruz do Rio Pardo, foi o salvamento de um avião português que se perdeu na selva amazônica. Os associados estavam promovendo uma “rodada” — sequência de conversas em grupo —, quando alguém ouviu um grito de “mayday, mayday”. A frequência não era a mesma, mas certamente deveria ser um avião em apuros.

Era 15 de agosto de 2001 e, de fato, quando a sintonia foi acertada, descobriu-se que se tratava de um avião militar português perdido na selva amazônica. O pedido de socorro foi captado por uma unidade móvel de Rondônia do grupo de radioamador, mais precisamente um caminhoneiro. Nervoso, o comandante Otávio explicou aos integrantes do “Maria Bonita” que a bússula da aeronave apresentou defeito e há horas ele voava sem rumo.

Para piorar, já era noite e o comandante contou que havia combustível para mais 45 minutos, daí o desespero. O grupo, então, conseguiu contato com o aeroporto de Juazeiro do Norte, no Ceará, que acionou Brasília e esta central, por sua vez, entrou em contato com o aeroporto de Manaus. Walter Fernandes participou das operações a partir da unidade de radioamador de Santa Cruz do Rio pardo.

Foram alguns minutos de suspense até que Manaus conseguiu rastrear a aeronave e entrar em contato com o comandante português, orientando-o na rota até o aeroporto da capital do Amazonas.

Segundo Walter Fernandes, quando a tripulação avistou as luzes de Manaus, todos gritaram: “Estamos salvos. Viva o Brasil! Viva Portugal! Vamos tomar uma cerveja!”

Já em terra, o comandante português fez questão de agradecer, via rádio, o auxílio do grupo “Maria Bonita”. Afinal, foram salvos 18 militares e cinco tripulantes.

Operador precisa ter licença

Para se tornar um radioamador, não é necessário apenas possuir um equipamento de radiocomunicação, linha de transmissão e antena. Na verdade, é obrigatória a homologação do Governo Federal, cujos exames estão a cargo da Anatel.

A linguagem utilizada é o “Código Q”, o mesmo usado pelos policiais. Entretanto, há gírias próprias do radioamadorismo, que somente os operadores que normalmente ficam “corujando” (na escuta) conhecem.

Apesar de ter comprovada origem no século 19, o radioamador como praticado hoje surgiu no início do século passado. É uma tecnologia de comunicação que resiste ao tempo, principalmente entre caminhoneiros, e mantém seu glamour entre os quase dois milhões de radioamadores em todo o planeta.