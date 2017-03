Embora negue, Mira aprovou nomeação de irmã para substituir Sueli Feitosa

O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) tentou jogar toda a responsabilidade pela nomeação de Camila Souza, que substituiu a irmã Sueli Feitosa na Tesouraria da prefeitura em 2004, no ex-secretário de Finanças Armando Cunha. Nas redes sociais, Mira garantiu, em publicações feitas desde o feriado de ontem, que não assinou nenhuma portaria e, portanto, não teria participação no episódio de nomeação. Era uma reação do ex-prefeito à manchete de domingo do DEBATE, que trouxe a notícia.

As afirmações, porém, duraram apenas algumas horas, pois vários documentos desmentiram o ex-prefeito.

Os papéis vieram a público na tarde de hoje e são documentos relacionados às nomeações de Camila. Num deles, Mira escreve de próprio punho, deferindo a contratação de Camila Souza para o cargo de Chefe de Lançadoria e solicitando providências ao departamento de Recursos Humanos. O documento é de 6 de outubro de 2004, três dias depois de Mira ter sido reeleito prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Ele acata sugestão do então secretário Armando Cunha para nomear Camila.

No entanto, segundo informações da Polícia Civil, a irmã de Sueli Feitosa foi nomeada várias outras vezes no governo de Adilson Mira, todas sem concurso público, para setores ligados à Tesouraria.

De acordo com o delegado Renato Mardegan, a polícia agora vai apurar se houve desvios nas ocasiões em que Camila substituiu a irmã na prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo no governo de Adilson Mira. Se os fatos forem confirmados, ela será indiciada por peculato.

Camila Souza depôs na tarde desta quarta-feira, 1º, durante mais de três horas. Ela foi convocada para explicar os motivos pelos quais substituiu a irmã na Tesouraria durante alguns período no governo de Adilson Mira. Por fim, teria admitido que não possui conhecimentos na área. Camila foi indiciada por lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. O advogado dela, Cássio Adriano de Paula, admitiu que tinha receio da irmã de Sueli Feitosa ser presa logo após o depoimento, o que não aconteceu.