Carnaval resgatou as antigas escolas

Porta bandeira, mestre sala, samba-enredo. Todos estes itens típicos de escola de samba alegraram o Carnaval de 2017 de Santa Cruz do Rio Pardo. Quem foi até a praça Deputado Leônidas Camarinha nas noites de sábado, domingo e segunda-feira foi surpreendido pela beleza e criatividade dos blocos carnavalescos que desfilaram nas três noites de folia. A praça ficou lotada todas as noites.

“Acadêmicos da Estação”, “Unidos do Samba da Divinéia” e “Bloco Acogelc” foram o destaque das noites, talvez os embriões para o retorno das antigas escolas que fizeram história no Carnaval de rua em décadas passadas. O grupo “Borogodó do Samba” animou os foliões antes e depois dos desfiles. A festa foi democrática, atraindo crianças e até idosos.

A “Unidos da Divineia” homenageou o saudoso frei Chico, com samba-enredo, porta-bandeira e mestre-sala. A “Acadêmicos da Estação” lembrou o inesquecível ator Umberto Magnani Netto e teve samba-enredo, porta-bandeira e até rainha de bateria. O bloco Acogelc levou uma rainha de bateria para a praça.

Emoção

No sábado e na segunda-feira desfilaram a “Unidos da Divineia” e “Acadêmicos da Estação”. Os dois blocos, que neste ano mais se pareciam com escolas de samba, escolheram homenagear personalidades de Santa Cruz do Rio Pardo.

Na noite de segunda-feira, a “Acadêmicos” emocionou o público desfilando em homenagem a Umberto Magnani Netto, ator santa-cruzense que morreu no ano passado durante as gravações da novela “Velho Chico”, da TV Globo.

O ator Betinho Magnani, filho de Umberto, foi às lágrimas quando entregou ao coordenador do bloco, o serralheiro Isaias “Zaião” Brás Nascimento, o instrumento que o ator usou muitos anos em desfiles de escolas de samba em Santa Cruz do Rio Pardo.

‘Unidos’ lembrou

frei Chico no desfile

O projeto do desfile da “Unidos do Samba da Divineia” foi uma parceria entre o ‘Cras” do São José e a Associação de Moradores. Foi durante as gravações do documentário “Fala Vila”, em 2016, que o grupo percebeu que o Carnaval e a percussão eram elementos culturais muito presentes na vida da comunidade e que poderiam ser instrumentos de transformação.

A ideia inicial do samba-enredo era contar a história da Divineia. Então, a comunidade descobriu que não se pode falar da Divineia sem lembrar do frei Chico, religioso que ajudou muito o bairro em suas origens. A ideia contou com a participação das mulheres do Ateliê do “Cras”, que confeccionaram as fantasias e, de quebra, ajudaram a comunidade a resgatar a tradicional ala das baianas. No embalo, surgiram também o mestre-sala, porta-bandeira e a rainha de bateria. A ala infantil foi feita com fantasias restauradas que haviam sidas guardadas ao longo dos anos.

Todas as fantasias foram feitas pelo ateliê da instituição, com apoio de Luiz Fernando Vieira Miranda, estudante de artes visuais da Unesp Bauru.

O bloco “Unidos do Samba da Divineia” também foi convidado para se apresentar no Icaiçara Clube nas noites de Carnaval.

Na verdade, a origem do bloco remonta a 1987, quando Chico Alegria, um dos integrantes da antiga escola “Unidos da Baixada”, resolveu fundar a “Império de São José”. Aos poucos, as duas escolas cresceram e arrastaram multidões na avenida Tiradentes. A Império já contou, inclusive, a palpitante história do coronel Tonico Lista em um de seus enredos.

Com o passar dos anos, pela falta de recursos, a escola deixou de desfilar. Porém, desde 2009 um grupo de percussionistas da Divinéia desfila pela Tiradentes. Em 2016, eles consolidaram a Associação de Moradores da Vila Divinéia.