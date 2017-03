Carro invade praça central após batida

A colisão entre dois veículos no centro de Santa Cruz do Rio Pardo por pouco não terminou numa tragédia no tarde da última quinta-feira, 2. Surpreendentemente só houve uma pessoa ferida levemente.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Farmacêutico Alziro Souza Santos e Conselheiro Antonio Prado, bem na esquina da praça Leônidas Camarinha. A motorista de um Ford EcoSport não respeitou o sinal de “pare” e cortou a preferencial do condutor de uma Brasília Volkswagen.

Com a colisão, a mulher sofreu ferimentos leves e precisou ser levada para o pronto socorro.

A violência da batida foi tanta que o condutor da Brasília perdeu o controle após o choque e só parou após invadir a praça Leônidas Camarinha

Segundo testemunhas, várias pessoas estavam nas proximidades e por pouco não foram atropeladas pelo automóvel.