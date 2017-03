Delação volta a ser cogitada após depoimento do cunhado

O advogado Antonio Godoy Maruca, em entrevista concedida anteontem ao repórter Roger Garcia, da rádio Difusora AM, voltou a cogitar a possibilidade da funcionária pública Sueli de Fátima Feitosa aceitar a proposta de delação premiada oferecida pelo Ministério Público de Santa Cruz do Rio Pardo. Sueli confessou ter desviado milhões dos cofres da prefeitura e está presa no presídio feminino de Pirajuí-SP. Na manhã de sexta-feira, 3, o empresário Adilson Gomes de Souza, cunhado de Sueli, foi interrogado pelos delegados Valdir Alves de Oliveira e Renato Caldeira Mardegan dentro do presídio de Cerqueira César-SP.

Maruca anunciou que estará em Santa Cruz na próxima semana para conversar sobre a delação premiada com o Ministério Público. Antes, ele vai discutir esta possibilidade com a própria cliente, no presídio de Pirajuí. “A delação é o caminho. Afinal, pode trazer grandes benefícios à Sueli”, afirmou.

O advogado sabe que a delação de Sueli deve ser embasada em indícios concretos, já, caso contrário, que pode se transformar, segundo ele, num “contragolpe”. Maruca revelou que a mãe de Sueli, Maria Aparecida Feitosa — que esteve presa dez dias no mês passado — também pode participar de uma delação premiada. “Vou conversar com as duas”, disse.

Antonio Maruca também contou que pretende pedir à Justiça o benefício da prisão domiciliar para Sueli Feitosa. “Ela é primária, ré confessa e tem bons antecedentes. Além disso, tem um problema gravíssimo de saúde”, disse. Maruca se refere a uma lesão que Sueli possui há anos na mão direita, que a levou a fazer uma cirurgia enquanto esteve foragida da polícia.

O advogado minimizou os indiciamentos recentes dos parentes de Sueli Feitosa e as investigações da polícia, afirmando que os últimos acontecimentos não agravam a situação da funcionária pública. “A função da Polícia Civil é investigar e propor a imputação. Se o Ministério Público e o juiz vão aceitar, é outra história”, afirmou. Ele se referiu aos indiciamentos da mãe, cunhados e irmãs de Sueli por lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Preso é interrogado

Na manhã de sexta-feira, 3, os delegados Renato Mardegan e Valdir Alves de Oliveira viajaram até Cerqueira César para interrogar o empresário Adilson Gomes de Souza, cunhado de Sueli Feitosa, que está preso por tentar obstruir as investigações. Segundo a polícia, ele foi um dos principais beneficiários do dinheiro desviado pela tesoureira da prefeitura. Pelo menos três caminhões do empresário foram apreendidos, enquanto outros dois veículos, incluindo uma camionete Toyota Hilux, foram bloqueados para transferências.

A polícia de Santa Cruz queria trazer o empresário, conhecido como “Maizena”, para ser interrogado em Santa Cruz, onde suas declarações seriam gravadas. Entretanto, a burocracia para que o pedido fosse autorizado provocou a desistência da polícia, que seguiu para Cerqueira César para um interrogatório comum. Na ocasião, o empresário foi indiciado por lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica.

O interrogatório aconteceu numa sala do presídio e foi acompanhado por agentes penitenciários.

O delegado Renato Mardegan não deu detalhes sobre as declarações de Adilson, principalmente se ele citou nomes de outras pessoas envolvidas no esquema criminoso de desvio de dinheiro público operado pela cunhada Sueli de Fátima Feitosa. “Os detalhes da conversa nós não podemos revelar, mas obviamente, como policiais, captamos informações interessantes e muito importantes para o segundo inquérito que será instaurado”, disse Mardegan ao repórter Dário Miguel da rádio Band FM na manhã de sexta-feira.

O delegado revelou, contudo, que “Maizena” está deprimido e chora copiosamente. “Ele disse que está muito arrependido”, disse.

Sueli Feitosa

Renato Mardegan também afirmou que a funcionária Sueli Feitosa, ré confessa ao desvio milionário de dinheiro público, não será mais ouvida no primeiro inquérito que está sendo concluído para ser remetido ao Ministério Público. “A polícia não tem mais indagações para fazer a Sueli neste primeiro inquérito. Assim, chegamos à conclusão que não vamos mais a Pirajuí para ouvir a funcionária novamente”, disse.

Sueli Feitosa foi interrogada durante nove horas na ocasião de sua prisão, no mês passado. A expectativa é que a funcionária aceite colaborar com as investigações através de uma delação premiada.

O primeiro inquérito sobre o desfalque será finalizado nesta semana. Em seguida, a Polícia Civil vai instaurar um novo inquérito para apurar outras responsabilidades no desvio de dinheiro público.