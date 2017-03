Doação ao PSDB tem assinatura de Luizete

O recibo da doação que a funcionária municipal Sueli de Fátima Feitosa fez à campanha à reeleição de Adilson Mira (PSDB) em 2004 traz a assinatura da ex-secretária de Saúde Luizete de Souza Alexandre Pereira. O documento foi encontrado na casa de Sueli no final do ano passado, quando a Justiça autorizou buscas da polícia nas residências da ex-tesoureira da prefeitura e de duas irmãs, além de uma chácara na zona rural.

Sueli Feitosa confessou que desviou milhões dos cofres da prefeitura e está presa no presídio feminino de Pirajuí-SP. No entanto, a polícia acredita que a ex-tesoureira não agia sozinha e procura indícios da participação de outras pessoas no crime. O advogado dela, Antonio Godoy Maruca, informou que vai negociar com o Ministério Público na próxima semana uma delação premiada de Sueli Feitosa.

A funcionária doou R$ 800 para a campanha de Adilson Mira. Na época, o salário mínimo nacional era de R$ 260,00, o que indica uma contribuição significativa para a campanha que reelegeu Mira.

O recibo encontrado pela polícia é a via do doador e possui número e assinatura de Luizete de Sousa Alexandre Pereira como uma espécie de tesoureira do partido. A própria Luizete já se envolveu em irregularidades no governo do ex-prefeito, quando acumulou cargos ilegalmente. Ela e Adilson Mira são réus em uma ação civil pública que apura a acumulação ilegal.

A doação de Sueli Feitosa à campanha de Mira foi feita em dinheiro vivo, no dia 23 de setembro de 2004, a menos de uma semana das eleições daquele ano. Três dias depois de Mira ter sido reeleito — derrotando Otacílio Assis e Wanda Rios Teixeira Coelho —, o ex-prefeito determinou por escrito a nomeação da irmã de Sueli, Camila Pereira do Sacramento de Souza, como Chefe da Lançadoria. Dois meses depois, Camila substituiu Sueli como diretora da Tesouraria, durante as férias da irmã.

O ano da reeleição de Adilson Mira (PSDB) foi emblemático para o ex-prefeito. Foi em 2004 que ele teria recebido propina de um empresário de Itápolis, que recebeu benefícios fiscais irregulares para um empreendimento em Santa Cruz. O caso foi descoberto no ano seguinte, quando o empresário contou o esquema e Mira passou a ser alvo de uma CPI na Câmara a processos judiciais. Teve até o sigilo telefônico quebrado, quando se descobriu que ele fez uma ligação para o empresário, atitude que até então negava.

Absolvido pelo juiz Antônio Madalena numa ação civil pública, o ex-prefeito foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

Outro lado

O ex-prefeito Adilson Mira disse nas redes sociais que em 2004 todas as doações de campanha foram organizadas por um comitê do PSDB. Segundo ele, todos os funcionários que ocupavam cargos de chefia “tiveram a oportunidade” de contribuir para a campanha.

Sueli de Fátima Feitosa era detentora de cargo de confiança do então prefeito Adilson Mira.