Maura acredita que Sueli não agia sozinha

A ex-prefeita e atual vereadora Maura Macieirinha (PSDB) não acredita que a ex-tesoureira Sueli de Fátima Feitosa tenha agido sozinha no desvio criminoso de dinheiro público. “É difícil acreditar que ela esteja sozinha. Creio que ela não estava sozinha”, disse ao repórter Dário Miguel, da Band FM.

Maura também afirmou que todo prefeito sempre é consultado quanto à nomeação de algum funcionário. “O secretário encaminhava solicitação para o Recursos Humanos e este departamento enviava para o gabinete fazer o deferimento. Este era o procedimento”, explicou. Segundo a ex-prefeita, durante o seu governo havia remanejamento de funcionários no próprio departamento quando alguém tirava férias, sendo desnecessária a contratação de novos servidores.

A ex-prefeita foi ouvida na última quinta-feira, 2, na Central de Polícia Judiciária, onde prestou esclarecimentos sobre o desvio de dinheiro público. “Foi uma longa conversa e estou pronta para colaborar no que for possível para esclarecer os fatos”, disse ao repórter Dário Miguel. Maura afirmou que não tinha contato direto com Sueli, mas conversava diariamente com o secretário de Finanças. Sobre Armando Cunha, Maura disse lamentar a situação do ex-secretário: “Estou muito triste porque sei da dedicação que ele tinha dentro da prefeitura, cuidando daquelas finanças”.

A ex-prefeita avaliou que Santa Cruz vive “um trágico momento” de sua história.