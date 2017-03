Mira autorizou por escrito nomeação da irmã de Sueli

A contratação de Camila Pereira do Sacramento de Souza para cargo comissionado em setor ligado à Tesouraria da prefeitura, no governo de Adilson Mira (PSDB), comprometeu ainda mais o ex-prefeito e o ex-secretário de Finanças, Armando Cunha, nas investigações que apuram o desvio de mais de R$ 7 milhões dos cofres do município. Camila é irmã da principal operadora do esquema criminoso, Sueli de Fátima Feitosa, que está presa em Pirajuí e já confessou o desfalque. Ela também é mulher do empresário Adilson Gomes de Souza, que também está preso em Cerqueira César.

A notícia foi divulgada pelo DEBATE no último domingo e imediatamente contestada nas redes sociais pelo ex-prefeito Adilson Mira (PSDB). Em várias publicações feitas na manhã da última quarta-feira, 1º, Mira voltou a ofender o diretor do jornal e negou ter contratado a irmã de Sueli Feitosa para substituir a diretora que tinha cargo comissionado em seu governo. “Não substituí a Sueli pela irmã. Quero dizer que nunca assinei portaria nomeando a irmã da Sueli para substituí-la na Tesouraria, nem mesmo indiquei ao RH [Recursos Humanos] tal substituição. Isso porque a Sueli era quarto escalão e tal função era do secretário”, afirmou o ex-prefeito, insinuando que Armando Cunha seria o único responsável pela nomeação de Camila.

Horas depois, no final da tarde da mesma quarta-feira, a imprensa teve acesso a documentos que comprovam a nomeação da irmã de Sueli Feitosa para cargos comissionados, inclusive para substituir a titular da Tesouraria em vários períodos de 2004 a 2006, todos no governo de Adilson Mira.

Um desses documentos, datado de 6 de outubro de 2004, é um ofício do secretário Armando Cunha dirigido ao prefeito Adilson Mira pedindo a contratação de Camila para o cargo de chefe de Lançadoria, setor ligado à Tesouraria que, por sua vez, é um “braço” da secretaria de Finanças. Segundo escreveu Armando Cunha, Camila teria “todos os requisitos” para preencher o cargo.

O documento, entretanto, também traz a assinatura do então prefeito Mira, que escreveu de próprio punho: “Defiro. Ao RH [Recursos Humanos] para tomar as providências”.

No mesmo instante em que o documento foi divulgado, Camila Souza prestava novo depoimento ao delegado Renato Mardegan (leia em outro link) e admitia que não tinha formação na área de Exatas e nem experiência para assumir os cargos na prefeitura.

Meia volta…

Imediatamente, o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) mudou o discurso. Ao saber da divulgação do documento, ele procurou demonstrar surpresa e garantiu que ficou sabendo da nomeação em seu governo junto com a imprensa. Mira afirmou que não sabia que Camila era irmã daquela que ocupava cargo de confiança em seu governo. “No documento não está escrito que elas eram irmãs. Fiquei sabendo agora”, disse. “Fisicamente elas são diferentes, com sobrenomes diferentes. Humanamente impossível associar a semelhança”, afirmou.

Ao abandonar o discurso inicial, Mira admitiu que teve participação na contratação da irmã de Sueli Feitosa. Afinal, era o prefeito na época. No entanto, voltou a insinuar que o secretário Armando Cunha foi o principal responsável. “Existia a informação por escrito e assinada de que tecnicamente ela preenchia os requisitos”, lembrou.

O ex-prefeito também justificou a dificuldade de se lembrar de todos os servidores da prefeitura. “São mais de 800 funcionários públicos”, desculpou-se.