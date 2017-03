Obras de nova creche não vão atrapalhar encenação

O início das obras para a construção de uma creche no bairro da Estação, ao lado do Museu Municipal “Ernesto Bertoldi” (leia abaixo), assustou o grupo que há 21 anos encena o espetáculo “Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo”. É naquele terreno que o evento atrai milhares de pessoas todos os anos. No entanto, uma reunião com o secretário de Cultura, Maurício Salemme, confirmou a encenação em abril, com algumas modificações no formato.

“Eu fiquei tensa, pois imaginei que a obra começaria apenas na metade do ano. No final, a tensão virou criatividade”, afirmou Juliana Mesquita, coordenadora geral do espetáculo religioso, após se reunir com o secretário de Cultura. Segundo ela, o teatro será mais compactado, uma vez que o tamanho do terreno prejudica o acompanhamento do público. “Isto já era uma ideia que agora vai sair do papel. E não perderemos tanto espaço, já que vamos usar a área de forma mais dinâmica, melhorando a visão do público”, explicou “Ju”, como é mais conhecida.

A “Paixão de Cristo” terá estrutura maior neste ano e já estão confirmados, entre atores e figurantes, cerca de 50 pessoas. Mas este número vai crescer até abril. “A média por ano é de 120 a 140 pessoas. Quem quiser pode participar. Roupa nós temos bastante”, disse Mesquita. Todos os efeitos especiais serão mantidos, inclusive a subida de Cristo ao Céu através de um guindaste.

Os figurinos, aliás, foram um problema à parte no ano passado. A chuva invadiu o barracão onde as roupas estavam guardadas e inutilizou grande parte que estava guardada para o próximo espetáculo. Uma campanha do grupo conseguiu não apenas recuperar, mas aumentar o “estoque” dos figurinos.

Apesar da história ser conhecida, a “Paixão” em Santa Cruz do Rio Pardo sempre aborda temas atuais, principalmente aqueles focados pela Campanha da Fraternidade. “É sempre uma surpresa. Acho que temos a obrigação de utilizar a encenação também como forma de reflexão”, disse Ju.

Alguns atores estão no elenco há anos. É o caso do construtor José Ailton Mira, 42, que novamente vai interpretar Jesus. A cada ano, segundo ele, há uma emoção mais forte na encenação.

A “Paixão de Cristo” é encenada por jovens da Paróquia de Santo Antonio, no bairro da Estação, em cujo barracão os ensaios estão sendo realizados nas manhãs de domingo e nas noites de terças. O espetáculo será apresentado no dia 14 de abril, na “Sexta-Feira Santa”.

Corte de árvores antigas

gera polêmica nas ruas

A nova creche que será construída no terreno ao lado do museu de Santa Cruz terá 1.311,97 metros quadrados e capacidade para atender 376 crianças divididas em dois turnos, ou 188 crianças em período integral. O investimento será de R$1.559.970 de recursos provenientes do FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Apesar do benefício social da obra, a retirada de duas árvores antigas no terreno, que está recebendo terraplanagem, foi duramente criticada, especialmente nas redes sociais. A administração explicou que as paineiras tiveram que ser cortadas por estarem dentro da área da construção. No entanto, outras árvores serão plantadas como compensação ao Meio Ambiente.