Para Armando, Mira dava a ‘palavra final’

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Após a divulgação de documentos provando que Camila Souza substituiu a irmã Sueli Feitosa no comando da Tesouraria do município durante o governo de Adilson Mira, a Polícia Civil tenta descobrir qual o interesse em manter o departamento sob controle de pessoas “confiáveis” à titular do cargo. O ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), que autorizou a nomeação, inclusive escrevendo de próprio punho num ofício do ex-secretário de Finanças, responsabilizou Armando Cunha pela contratação de Camila. Segundo ele, a competência para nomear servidores da pasta era exclusiva do secretário de Finanças. “Existia informação por escrito e assinada que tecnicamente ela preenchia os requisitos”, lembrou o ex-prefeito.

Armando Cunha tem evitado dar declarações à imprensa desde que seu nome passou a ser envolvido diretamente no escândalo. Na semana passada, a reportagem enviou perguntas ao ex-secretário, mas não obteve respostas.

À TV Tem, no entanto, Armando Cunha não concordou em assumir sozinho a responsabilidade pela contratação da irmã de Sueli Feitosa. Na quarta-feira, 1º, ele admitiu ter indicado Camila ao então prefeito, sugerindo a contratação dela para o cargo comissionado, mas ressaltou que “a última palavra” sempre foi de Adilson Mira. “É ele quem decide e quem contrata”, disse Armando à TV Tem.

Ex-prefeito diz que Cunha

trabalhou para eleger o PT

Nomeado por Adilson Mira (PSDB) para ocupar a secretaria de Finanças a partir de 2001, Armando Cunha permaneceu no cargo durante os governos de Maura Maceirinha (PSDB), entre 2009 e 2012, e os últimos quatro anos de Otacílio Assis (PSB). Era de inteira confiança dos três prefeitos, principalmente daquele que o iniciou na carreira de secretário. Hoje, porém, no turbilhão do escândalo de desvio de dinheiro público, Mira tenta responsabilizar o ex-secretário por atos estranhos ocorridos em sua administração. É o caso da nomeação da irmã de Sueli.

Mas não é só. Em entrevista ao site “Repórter Na Rua”, Adilson Mira garante que não sabia que Camila era irmã de Sueli. “Se soubesse, não teria aceito”, afirmou.

Ele não quis responder ao site se o ex-secretário teria agido de má-fé ao esconder esta informação do prefeito, dizendo que o leitor deve tirar suas conclusões. Da mesma forma, Mira não opinou sobre o possível envolvimento de Armando no escândalo. “A opinião deixo para as autoridades competentes”, disse.

O ex-prefeito também divagou se era amigo pessoal de Armando Cunha, mas garantiu que o ex-secretário trabalhou para Otacílio Assis nas eleições de 2012, quando o atual prefeito era filiado ao PT. “Armando era técnico, sem vínculo político. Prova disso é que ele nunca subiu no palanque e trabalhou para o PT e para Otacílio”, afirmou.

Polícia apurou que

setor era ‘bagunça’

O setor que controlava as finanças da prefeitura de Santa Cruz do Rio Pardo era uma espécie de “casa da mãe joana” entre 2001 e 2016, período em que Sueli Feitosa teve forte influência sobre os demais funcionários. A Polícia Civil descobriu que, se havia desvio de dinheiro público, faltava fiscalização ou rigor nas contas do município.

Já se sabe, por exemplo, que a Tesouraria era uma espécie de “balcão de negócios” envolvendo troca de cheques e empréstimos particulares. O esquema foi “delatado” por pessoas que utilizavam a “financeira” e que estão com receio de terem seus nomes descobertos na quebra de sigilo bancário. A suspeita é que o dinheiro usado para as operações particulares era o da própria prefeitura, desviado por Sueli Feitosa.

Na última quarta-feira, o advogado Cássio Adriano de Paula, que defende Camila Souza e o empresário Adilson Gomes, confirmou que o esquema de cheques existia na Tesouraria, mas negou a cobrança de juros. “A informação que tenho é que foram trocas simples de cheques à vista”, disse. Segundo ele, o esquema funcionou, inclusive, no atual governo de Otacílio Assis (PSB).

Sueli Feitosa reinava absoluta na Tesouraria e tinha influência muito forte até junto ao secretário de Finanças Armando Cunha, a ponto de conseguir dele a indicação para que a irmã, Camila Souza, a substituísse nos períodos de ausência. A polícia, inclusive, apura alguns documentos particulares de Armando que foram encontrados em buscas na casa de Sueli Feitosa.

A responsável pela Tesouraria também costumava levar documentos da prefeitura para casa, possivelmente para providenciar o fechamento do caixa.

O delegado Renato Mardegan disse que ficou surpreso ao saber que algumas anotações importantes da Tesouraria eram feitas em papéis comuns, sem o uso de computadores. Segundo ele, várias condutas naquele departamento eram estranhas e incompatíveis para um órgão público.

A Polícia Civil ainda está dependendo da remessa de outros documentos da prefeitura para aprofundar as investigações no período anterior a 2008.