Sem experiência, irmã ocupou o cargo de Sueli pelo menos 5 vezes

Embora admitisse em depoimento à polícia que não tinha qualquer experiência no setor, Camila Pereira do Sacramento de Souza foi diretora da Tesouraria da prefeitura pelo menos cinco vezes no governo de Adilson Mira (PSDB). Em todas, ela substituiu a irmã, Sueli Feitosa, que está presa depois de confessar que desviou milhões dos cofres públicos. O cargo sempre foi de inteira confiança do prefeito municipal. A primeira nomeação de Camila, para o cargo de Chefe de Lançadoria, três dias depois das eleições de 2004, foi autorizada por escrito por Adilson Mira, conforme documento que o DEBATE teve acesso.

Sueli Feitosa confessou que desviava recursos dos cofres públicos no período em que ocupou cargo comissionado na prefeitura de Santa Cruz. Embora ela já admitiu que se apropriou de dinheiro público a partir de 2008, a Polícia Civil sabe que o crime vem sendo cometido desde 2001, quando a família passou a experimentar um grande aumento patrimonial. Sueli, a mãe e as irmãs ostentam bens e luxo incompatíveis com os rendimentos. O salário-base da tesoureira na prefeitura é R$ 1,2 mil. A mãe, com quem morava, recebe um salário mínimo como aposentada e uma pensão no mesmo valor.

Quando o escândalo foi descoberto, os delegados passaram a investigar quem substituía Sueli Feitosa durante suas ausências. Foi aí, para surpresa da polícia, que apareceu o nome de Camila.

Pelos documentos que já apareceram, sabe-se que a irmã de Sueli foi nomeada como Chefe de Lançadoria em 6 de outubro de 2004. Foi, na verdade, uma “nomeação relâmpago”, já que o secretário de Finanças recomendou Camila para o cargo ao prefeito que, imediatamente, autorizou a nomeação e, em seguida, a diretora de Recursos Humanos, Maria Aparecida Ferreira de Jesus Elias, assinou a portaria legalizando o ato. Tudo no mesmo dia 6 de outubro, três dias depois de Adilson Mira ter sido reeleito.

No entanto, dois meses depois Camila era nomeada como diretora de Tesouraria, em substituição à irmã Sueli, que tirou férias.

Segundo os documentos que a Polícia Civil conseguiu até agora, Camila ainda ocupou o cargo de Sueli Feitosa em pelo menos mais quatro ocasiões em 2006, todas no governo de Adilson Mira. Em janeiro, Sueli tirou licença-prêmio e cedeu a vaga para Camila, o mesmo acontecendo em março, quando a titular entrou em férias. Mas houve um período maior, de quase dois meses, em que Camila foi diretora da Tesouraria enquanto a irmã Sueli acumulava licença-prêmio e se afastou alguns dias alegando problemas de saúde.

Camila é indiciada e

período é investigado

Ex-diretora da Tesouraria durante o governo de Adilson Mira, no período em que a irmã se ausentava, Camila Pereira do Sacramento de Souza foi indiciada na última quarta-feira, 1º, por lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. Ela prestou novo depoimento à Polícia Civil e, nervosa, deixou o prédio rapidamente numa Toyota Hilux sem falar com a imprensa.

A polícia agora vai investigar os períodos em que Camila substituiu a irmã na tesouraria, para verificar se houve desvios. Se isto se comprovar, ela também será indiciada por peculato.

O advogado de Camila, Cássio Adriano de Paula, admitiu logo após o depoimento que havia o temor da irmã de Sueli Feitosa ser presa na quarta-feira. No entanto, ele garantiu que toda a família da tesoureira da prefeitura de Santa Cruz não sabia que Sueli desviava dinheiro público. O advogado também disse que Camila não detalhou a rotina no cargo no período em que substituiu a irmã, mas admitiu que foi nomeada para o cargo “a mando da Sueli e com autorização do então secretário”.

Sem experiência

No novo depoimento ao delegado Valdir Alves de Oliveira, a polícia pediu para Camila explicar como chegou a substituir a irmã Sueli na tesouraria. Ela admitiu que não tinha nenhuma experiência na área e que possui formação em Pedagogia. Segundo o delegado Renato Mardegan, Camila foi questionada sobre o motivo pelo qual omitiu estas informações nos primeiros depoimentos. “Ela disse que achou que não tinha importância”, afirmou. “Isto demonstra a total necessidade de ocultar informações”, emendou o delegado de Santa Cruz.