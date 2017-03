Município vai retomar área onde funciona o clube ‘BAC’

Uma área de mais de 15.000 metros quadrados será revertida ao patrimônio do município nos próximos meses. O terreno foi doado em 1988 para a “Associação Barrigudos Atlético Clube” por tempo indeterminado, mas uma cláusula permite a reversão caso o imóvel esteja abandonado. O setor jurídico da prefeitura já autorizou o prefeito Otacílio Assis (PSB) a formalizar o retorno do imóvel ao município.

O clube funciona no Jardim Fernanda e ganhou o terreno na administração do ex-prefeito Onofre Rosa de Oliveira. O BAC, na verdade, possui até uma área maior, já que uma parte é propriedade legítima do clube. Segundo informações da secretaria de Comunicação da prefeitura, esta área é justamente onde foi construída a sede social do BAC.

Já o restante, que inclui quadra e campo de futebol, foi doado pela prefeitura e, portanto, é passível de sofrer a reversão.

A secretaria confirmou que o local está abandonado há anos. O mato toma conta de parte do terreno e há vidros quebrados na sede social. Além disso, até parte de um muro de proteção caiu há alguns meses e possibilita o acesso de indigentes e usuários de drogas ao terreno, segundo denúncias de moradores do bairro.

Planos

Com a retomada do terreno tida como praticamente certa pela administração, o prefeito Otacílio Assis (PSB) pediu ao departamento jurídico estudos para analisar se a área é “institucional” ou “verde”. No caso de área verde, o município só poderá usar o terreno para implantar bosques, parques ou praças.

No entanto, se a área for institucional, existe possibilidade de construir imóveis públicos no local. Segundo a assessoria do prefeito Otacílio Assis, há planos para implantar um “Cras” — Centro de Referência da Assistência Social — para atender o Jardim Fernanda.