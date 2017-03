Palácio da Cultura terá ‘encontro musical’ no próximo domingo

No próximo domingo, 12, o “Palácio da Cultura Umberto Magnani Netto” será palco de um “encontro musical” promovido pelo baixista santa-cruzense Gabriel Biel Lemos, 20. As estrelas do evento serão o saxofonista Jota P e o baterista Paulo Almeida, além da participação dos músicos Jean Freitas (acordeom), Ale Quadros (trompete e flugel), Guilherme Camargo (guitarra) e Gabriel Biel (baixo). A apresentação começa às 20h30 e os ingressos serão vendidos a R$ 10,00.

O evento irá trazer um estilo musical variado com música instrumental, samba, jazz, maracatu, baião, xote, entre outros. Serão apresentadas músicas de Jota P e Paulo Almeida. Haverá, ainda, músicas de Hermeto Pascoal, Arismar do Espírito Santo e Thiago do Espírito Santo. “Serão grandes nomes, pessoas importantes na música instrumental brasileira”, garante Biel.

O baixista conta que sua inspiração para promover o encontro veio do músico Jean Freitas, que costuma realizar eventos deste tipo, trazendo músicos renomados que já são referências no Brasil e até no mundo. “Então, passou pela minha cabeça realizar um evento parecido”, diz.

Sobre os músicos convidados, Biel disse que conhecia todos por tocarem com grandes nomes como Hermeto Pascoal. Jota P, por exemplo, ele conheceu pessoalmente em Ourinhos, no Festival de Música de 2016. Já Paulo Almeida ele se encontrou em Tatui, onde está estudando. “Uma vez rolou um som com o quinteto do Jota P, no qual Paulo Almeida é o baterista. Foi de arrepiar e fiquei ainda mais fã do Jota depois daquele dia. Rresolvi pesquisar sobre o Paulo e achei dois discos dele. Acabei ouvindo por semanas, de tão bom que era o som”, relata.

Sobre J, Biel conta já pesquisou tudo sobre ele antes de convidá-lo. “Para dizer a verdade, bastou mandar uma mensagem no Facebook e combinar a data com todos eles”, disse o santa-cruzense.

O show acontece no próximo domingo, 12, às 20h30, no Palácio da Cultura. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 10,00 no próprio Palácio da Cultura, na escola Tons & Acordes e na loja “Com@modas”.

Paixão pela música

Gabriel Biel diz que sua paixão pela música começou aos 14 anos. Ele fez um ano e meio de violão, quando começou a caminhar pela música, ouvir e ver outros instrumentos. “Gosto de todos, mas minha paixão é o contrabaixo. Esse gosto surgiu quando comecei a ouvir Red Hot Chili Peppers, cujo baixista da banda é uma das minhas maiores referências, o Flea”, contou.

O baixista começou tocando numa banda de rock de Santa Cruz do Rio Pardo. Desde então, já tocou em três edições do “Rock Rio Pardo”.

Então, certo dia, pensou que já estava na hora de ir um pouco mais adiante e convenceu os pais de que iria viver da música. Biel se inscreveu no Conservatório de Tatuí, onde estuda atualmente. “Meus pais sempre me apoiaram”, diz. “Agora estou indo para o segundo ano de curso de contrabaixo elétrico. A música para mim é tudo. É a coisa mais importante”, afirmou.

Biel pretende se mudar para São Paulo, onde aposta em novos horizontes na sua carreira. “Meu sonho é simples. Não quero ser rico, não quero ter muito dinheiro. Quero poder tocar com todo mundo por aí. Quero que as pessoas reconheçam meu trabalho e desejo viver da música”, diz.