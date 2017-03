Parte da área onde seria rodoviária é arrematada

O grupo empresarial da Cerealista Nardo comprou parte do terreno onde a administração de Maura Macieirinha (PSDB) pretendia construir a nova rodoviária de Santa Cruz do Rio Pardo. O terreno foi arrematado num leilão promovido pela administração no final do mês passado. O preço mínimo foi R$ 700 mil.

Quando tomou posse em janeiro de 2013, o prefeito Otacílio abortou o projeto da futura rodoviária. O novo governo não concordou em usar uma verba estadual de R$ 700 mil e precisar usar mais recursos próprios para concluir a obra avaliada em R$ 4 milhões. A verba do governo do Estado foi devolvida e Otacílio anunciou que colocaria o terreno à venda em leilão.

Foi o segundo leilão da área, já que no início do ano passado não houve interessados no lote. Entretanto, a dificuldade maior era o preço à vista, conforme especificado no edital da prefeitura. No novo leilão, houve a possibilidade de parcelar a compra em 10 vezes sem juros.

A Cerealista Nardo é vizinha da área adquirida e tem planos de expansão.