Telefone ‘do tempo da onça’

A fazenda União, uma das mais antigas de Santa Cruz do Rio Pardo, ainda conserva objetos e imóveis da época áurea do café, quando a agricultura fazia fortunas. Mas um deles é conservado como relíquia: um telefone de parede que pertenceu a Plácido Lorenzetti, dono da propriedade até 1972, quando ela foi comprada por Aquino Rosso. O filho José Aquino, 65, atual administrador da fazenda, não sabe ao certo sequer a idade do telefone. “No mínimo, deve ter uns 80 anos”, afirmou.

Na verdade, talvez tenha até mais. Segundo o historiador Celso Prado, o telefone chegou a Santa Cruz do Rio Pardo no início do século passado. Em 1907, a Câmara aprovou a licença para a exploração de uma linha telefônica ligando Santa Cruz, Fartura e Avaré, obrigando a empresa a instalar um aparelho para o uso público. As linhas comerciais começaram a ser implantadas definitivamente em 1910. Portanto, há quase 107 anos.

Segundo o empresário José Aquino Rosso, quando seu pai comprou a fazenda de Plácido Lorenzetti, o telefone de parede estava instalado na casa do administrador. Imediatamente ele foi colocado na parede do escritório central e funcionou muito tempo. Hoje, serve como um adorno.

Em cima do aparelho, ainda estão as marcas de duas enormes pilhas, que eram a fonte de alimentação do chamado “magneto”.

“Ele nunca sofreu nenhuma reforma. É original mesmo e até a campainha ainda funciona”, conta “Aquininho”. O empresário ainda se lembra dos tempos de adolescente, quando brincava na fazenda e percebia o quanto era difícil fazer uma ligação interurbana. “Meu pai ficava aguardando horas até que a telefonista fizesse a ligação”, conta.

Aquino diz que não tem interesse em vender o aparelho. “Mas muita gente fica curiosa, pois poucos conhecem este tipo de telefone, que usava manivela”, lembra.

A fazenda União hoje se localiza praticamente na área urbana de Santa Cruz. A partir da vila Fabiano, apenas 100 metros dividem a propriedade das residências. A fazenda ainda guarda características da época áurea do café, como grandes barracões, “terreirão” e até uma máquina de beneficiar café. Quase tudo está desativado, já que o forte da propriedade hoje é a pecuária.

História

Santa Cruz do Rio Pardo foi uma das primeiras cidades do interior paulista a contar com linhas telefônicas. A licença para o serviço, segundo pesquisas do historiador Celso Prado, foi autorizada pela Câmara e as obras tiveram início no dia 15 de maio de 1909. Na ocasião, para celebrar a data, uma garrafa com expedientes da solenidade foi enterrada em frente ao prédio da primeira companhia telefônica, na esquina das ruas Joaquim Manoel de Andrade e Catarina Umezu. A garrafa, por sinal, foi encontrada três décadas depois durante as escavações para a construção de um prédio público.

Em junho de 1910 a “Casa Oliveira Borges”, segundo noticiou o jornal “Cidade de Santa Cruz”, recebeu o primeiro telefone comercial, registrado sob número 15. A companhia telefônica, administrada por Alfredo Soares Marcondes e Emilio Mory, começou a fazer promoções de venda de telefones, cobrando mensalidade única e garantindo gratuitamente o conserto dos aparelhos, “exceto danos intencionais”, segundo anúncios publicitários da época. Em 1910 havia, inclusive, uma pequena lista telefônica impressa tipograficamente e encadernada.

A tecnologia era o magneto, quando se girava uma manivela para chamar a telefonista. Não havia discagem numérica e nem a possibilidade de fazer uma ligação sem o auxílio da telefonista. Era necessário anunciar o número do telefone para qual se desejava ligar e aguardar que a própria operadora completasse a ligação.

O telefone “a manivela” funcionou em Santa Cruz do Rio Pardo até 28 de abril de 1978, quando a estatal Telesp inaugurou a nova tecnologia da telefonia na cidade. Na época, o DEBATE estampou em manchete: “Finalmente temos automáticos”.

Telefone era de rico

Possuir um telefone comercial ou residencial até meados do século passado era coisa de rico. O dono do aparelho que até hoje enfeita a parede do escritório da fazenda União foi um dos homens mais ricos de Santa Cruz. Plácido Lorenzetti teve muitas fazendas e construiu até um palacete na cidade, onde hoje é a sede da empresa que administra a Festa do Peão de Boiadeiro. Ele se inspirou nos velhos palacetes que existiam na avenida Paulista, em São Paulo.

Plácido também chegou a doar um avião para o aeroclube de Santa Cruz, nos anos 1940. Tinha tanto dinheiro que realizou o sonho do filho, Hercílio Lorenzetti, de ser ator de cinema. Hercílio chegou a morar em Hollywood, nos Estados Unidos, mas foi no Brasil que sua carreira floresceu. Ele abandonou o cinema quando se casou com a professora Vera Hanke Lorenzetti.