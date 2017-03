Cartas – Edição de 05/03/2017

Volta às origens

Nasci em 1946 na rua Floriano Peixoto n° 146, praticamente no largo São Benedito.

Aquela região toda da cidade já era asfaltada, com água encanada e rede de esgoto. Também toda arborizada na Marechal Bitencourt e adjacências na Silva Jardim e Batista Botelho, ambas com passeios públicos em grama, que hoje alguns péssimos cidadãos cimentaram.

Bem, o assunto é outro. Todas essas benfeitorias devemos praticamente a três pessoas. Leônidas Camarinha, o prefeito arquiteto, seu auxiliar imediato, Boanerges Ambrosio de Brito, que gosto de chamar de “engenheiro”. Todos esses dados em encanamentos armazenados na cabeça de João Modesto. Sugeri na Sabesp, quando tomou de graça todo o acervo aquático de Santa Cruz, que “mapeasse” os conhecimentos de João Modesto, que evitaria até hoje essa quebra de asfalto, num autêntico ensaio e erro para procurar os encanamentos.

Tudo isso fez com que já na década de 40, quando Ourinhos não possuía essas benfeitorias, como o asfalto, fizessem com que Santa Cruz fosse conhecida na região como “Jóia da Sorocabana”.

O tempo passou, eu de criança e adolescente tornei-me adulto, cresci com ela e sempre a admirando. Era uma vaidade dizer-se santa-cruzense da gema.

Maus políticos, entretanto, assumiram o poder, lesaram as finanças públicas, e na maior CARA DE PAU vieram a público pessoalmente, dizer nas rádios locais que não conheciam o problema. Alguns forasteiros que se arrancharam por aqui, e mesmo alguns maus cidadãos também nascidos, aqui apregoaram e continuam apregoando, esta cidade como ex-Jóia da Sorocabana, inclusive fazendo menção a ela como “terrinha”.

Deviam ter vergonha na cara de adjetivar nossa cidade como tal.

Bem, meu caro prefeito Otacílio Assis.

Desculpas, inicialmente, por não ter votado no senhor na primeira eleição que disputou. Fui enganado por lábias doentias para alcançar o poder. Novamente desculpas por, como possuidor de dois títulos universitários, ter sido enganado.

Durmo pouco, ando pela cidade toda nas madrugadas frias ou calorentas. No centro e nas periferias. Parabéns, Dr.Otacílio. Não há como não dizer que no seu governo Santa Cruz pode voltar a ser chamada de a “Jóia da Sorocabana”. Novamente.

Desafio aqui os forasteiros que aqui se implantaram, bem como os doutores maus cidadãos, dizerem o contrário.

Caro prefeito, nossa cidade está linda, bem cuidada, dá para, andando nela, respirar o progresso das obras que sua administração está realizando.

A Codesan, também tão criticada, deixou de ser cabide de empregos, tornando-se uma empresa realizadora. A avenida Rosa Nantes é um exemplo disso, que talvez esses “cidadãozinhos” de meia escala, não saibam nem onde é.

Parabéns, prefeito Otacílio, novamente desculpas por não ter votado no senhor, na disputa em que o senhor não foi eleito.

Santa Cruz com toda certeza passou novamente a ser conhecida no cenário regional como a “JÓIA DA SOROCABANA”.

Já fiz menção no DEBATE, no artigo “Saco Roxo Topetudo”, das suas qualidades e lideranças para “peitar” o governador do Estado e dar solução imediata para a questão do lixo. Use o mesmo para receber os cinco milhões devidos pela Sabesp ao município. “Quem sai aos seus não degenera a raça”.

Agora, já com minha cidadania restaurada, em homenagem à minha mãe Professora Benedita Gonçalves Rios, laureada como primeira escritora da Jóia da Sorocabana, subscrevo este, a partir de agora como…

— Professor José Eduardo Rios Gonçalves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Admirável povo manso

Todos devem se lembrar de muitos escândalos de corrupção nas várias esferas de governo. Quem lê jornais e revistas semanais sabe como essa notícia é corriqueira. Existem os casos mais volumosos nos milhões de reais, mas todos trazem imenso prejuízo à nação. Cada governo que entra repete as promessas e mencionam as ações de combate. Não demora para o noticiário trazer de volta o sumiço de grandes fortunas.

Com a chegada das chuvas de verão as cenas parecem ser as mesmas de quarenta anos atrás — a diferença fica por conta da tecnologia, e todos ficam indignados; todos não fazem nada de efetivo em ações preventivas e construções seguras. A função das autoridades restringe-se à contagem dos mortos, com números incorretos.

Ocorre o mesmo com as vidas ceifadas pelas chamadas balas perdidas, que só ampliam de locais onde elas alcançam pessoas inocentes e indefesas, antes restritas às ruas, agora, é em casa, na escola, na escola de samba, acordados ou dormindo, e todos ficam indignados; e todos não fazem nada de efetivo contra mais essa matança típica brasileira.

O mesmo acontece com crianças sendo violentadas, mulheres apanhando diariamente, ensino com professores tirando nota zero, escolas caindo aos pedaços, lixo nas ruas de todas as cidades brasileiras, terrenos baldios só criando ratos, favelas surgindo aos montes. São problemas que há décadas deixam todos indignados; todos não fazem nada de efetivo para solucionar.

E segue o mesmo comodismo e só reclamações virtuais com o dinheiro jogado pelo ralo em despesas com um Parlamento pouco produtivo e o mais caro do mundo. Assim tem sido a retórica de despesas com a Câmara dos Deputados, com as assembleias legislativas e com as câmaras de vereadores, todos ficam indignados; todos não fazem nada de concreto contra esse desperdício de dinheiro público.

Só que a grande maioria da população não tem poder nem cultura para organizar protesto. Quando isso ocorre, vândalos e até pessoas apenas despreparadas, ou infiltradas, exageram e aí o pau come. E os que têm capacidade e espaço na mídia escrevem pouco, pois, apesar de agora serem atingidos pela violência desenfreada, ainda não sofrem na mesma proporção dos pobres das periferias.

Poderíamos enumerar mais cinco mil problemas repetidos há décadas, com as mesmas explicações pela falta de solução. As entrevistas de autoridades na televisão parecem replay, apenas mudam os atores. Do outro lado, os argumentos indignados são os mesmos.

“Admirável Gado Novo”, música de Zé Ramalho, retrata claramente o comportamento acomodado do cidadão brasileiro.

Caso continue a esperar sentado pelo cumprimento natural do dever pelas autoridades brasileiras, daqui a cem anos as águas continuarão carregando casas e vidas, como carregaram desde sempre. Essa massa de 200 milhões precisa sair da condição de gado manso e passar à ação efetiva. Mas, antes, os formadores de opinião precisam escrever que essa mudança se faz necessária.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Empreiteiras

Na sua delação premiada, o suposto príncipe das empreiteiras no Brasil, Marcelo Odebrecht, se descreveu como um “otário” a serviço do governo”. Diisse ele que era “o bobo da corte”.

Seria uma estrategia para aliviar o mal que causou ao País, via Petrobrás, propinoduto da Lava Jato, recursos distribuídos aos maus políticos, com ou sem foro privilegiado, que agora a maioria dá entrada nos hospitais para tratamento de coluna, próstata, tiróide e hipertenção? Enquanto outros tremem na zorba quando sair a delaçao da PGR.

Senhor Marcelo, lamentavelmente os bobos foram os milhões de brasileiros que perderam seus empregos causados com sua ajuda e a corja do Congresso que não têm nada de bobo. São, na verdade, oportunistas e gananciosos. Pobres, isto sim, dos desempregados.

— José Pedro Naisser (Curitiba-PR)

Rainha da passarela

Não tenho samba no pé, nem veia carnavalesca. Não resisti, porém, ao apelo da curiosidade e me plantei frente à TV, nas altas horas da antevéspera desse Carnaval 2017. Como muitos, também estava motivado pelo apelo midiático de um desfile com a “bênção” da Igreja e a “presença” da Mãe. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, seria homenageada durante o desfile da Escola de Samba Unidos da Vila Maria, em São Paulo, que lembraria os 300 anos dessa devoção mariana em terras tupiniquins. Como unir uma festa “da carne” a um tema estritamente espiritual? Assim dividido, aguardei.

Eis então que o rufar dos tambores e o grito de guerra da ansiada escola se fez ouvir: “Pedi aos céus para iluminar essa jornada, seguir com fé, na caminhada.” Os primeiros acordes do belo samba-enredo ecoaram como brado do povo. A emoção tomou conta. Um samba em forma de oração, que jamais se ouviu nas passarelas carnavalescas, vai aos poucos impregnando a alma de todos. A replica de uma imagem gigantesca de Maria da Conceição, a reinar soberana na passarela, desaparece como por encanto, dando lugar à mais estranha procissão de fé que esse país já viu. “Virgem Conceição imaculada, os teus feitos vão se revelar, num choro incontido, o nó na garganta, a história marcada em devoção”. Caem por terra as últimas resistências que ainda turvavam meu coração zeloso com as coisas de Deus. Eis que o povo faz desfilar sua fé de uma maneira serena, respeitosa, extremamente bela!

Então o Verbo se fez Carne. Não foi este o maior milagre da Mãe? Por que então impedir sua presença em meio às massas de devotos a lhe prestar aquele tributo especial, numa festa da carne? Como bem afirmou o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, “não somos donos da fé do povo e a história de Aparecida pertence ao povo brasileiro, não à Igreja”.

Não havia porque impedir tão justa e oportuna homenagem, nesses trezentos anos de incontáveis manifestações marianas dentre nós, em especial através da imagem daquela que elevamos à condição de “padroeira”, a rainha do Brasil.

Não seria a Igreja a dona desse privilégio, a gerente-mor desses “300 anos de amor e fé no coração do povo brasileiro”, como bem lembrou a organização daquele desfile.

A bem da verdade, devo dizer: nosso catolicismo, com todo seu respeito e devoção, seria incapaz de produzir tamanha homenagem e tributo de fé como o primoroso espetáculo que presenciamos naquela passarela. Nada maculou a devoção cristã. Ao contrário, foram muitas as manifestações de apreço e respeito que ali se ouviu, até por parte de ateus e evangélicos ou mesmo seguidores de outras crenças e devoções. Maria reinou absoluta. Maria cativou a todos. Maria foi honrada e respeitada de uma forma extraordinariamente bela, pois, pela primeira vez na história carnavalesca desse País, uma escola de samba desfilou sem aberrações, sem nudismo, sem a sátira apelativa à sensualidade que é peculiar nessas ocasiões.

A fé inundou os barracões da comunidade carnavalesca. Antes e depois de cada ensaio todos, de mãos dadas, rezavam uma “Ave Maria”, confessou um integrante da Escola. Seus integrantes traziam no peito uma imagem da Santa. O barracão introduziu em lugar de destaque uma réplica da imagem de Aparecida.

O carnavalesco Sidnei França sentiu a força mística dessa escolha desde o princípio e pontificou desde então: “A única rainha é Nossa Senhora. Assim será também na avenida…” E o samba-oração então proclamou: “Vila Maria abençoada vem pedir/pátria mãe gentil/Não deixe de exaltar a padroeira/ pro bem do meu país/ nos dê a paz bendita e verdadeira/aos teus pés vou me curvar/Senhora de Aparecida”.

— Wagner Pedro Menezes (São Paulo-SP)

“Fotos do leitor”

Acidente na Clementino Gonçalves

— A foto do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro é de 1974 e mostra um acidente de trânsito na avenida Coronel Clementino Gonçalves, na esquina onde hoje fica o supermercado São Sebastião. Os veículos envolvidos no acidente são um Aero Willys ano 1963 e um DKW Vemag ano 1964. Ao fundo, percebe-se a armação do então recém-construído ginásio de esportes de Santa Cruz do Rio Pardo.