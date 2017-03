Coluna de João Zanata Neto – edição de 05/03/2017

Partícula de Deus

João Zanata Neto *

Quando levantamos uma massa estamos sentindo, na verdade, a força peso que atrai a massa para o solo. Esta ideia de peso nos dá o conceito de massa. Nisto tudo não há nada de novo, mas cometemos um grande erro ao ligar a ideia de massa ao peso. A sensação de peso que experimentamos ao levantar o corpo nos faz estabelecer uma relação indireta entre massa e peso como se fossem atributos inseparáveis.

O mesmo corpo colocado em uma órbita muito afastada do planeta Terra e de qualquer outro não sofre os efeitos das forças gravitacionais. Deste modo não faz sentido falar em massa quando não há peso. Assim, podemos dizer que não há massa? Nesta situação o corpo pode ser entendido como um aglomerado de partículas?

O que entendemos por massa está associado às características deste aglomerado: sua impenetrabilidade, resistência, seu peso, densidade, condutibilidade etc.. O grande mal desta associação não reside na ideia de que massa é algo palpável, mas sim na ideia de que todo corpo ou partícula há de ser feito de algo que lhe dá massa e seus outros atributos.

Este procurar algo menor dentro de algo maior tem sido a nossa obsessão por muito tempo. Cada vez mais estamos descobrindo novas partículas elementares com os nossos aceleradores de partículas. As reveladoras colisões deixam rastros das partículas que as evidenciam. Contudo, estas partículas são presumidas pela Lei da Conservação do momento. Por outro lado, pode haver muitas outras diminutas partículas que não são detectáveis pelos métodos atuais.

Dentro desta ideia, podemos teorizar que toda partícula é formada por outras menores. Teríamos assim uma série infinita de partículas cada vez menores e não poderíamos falar em partícula elementar. Gostamos da palavra partícula porque podemos dizer que é algo, tem massa, mas estes conceitos (partícula e massa) causam-nos uma grande restrição imaginativa.

Observem a seguinte situação: olhemos para um determinado ponto no espaço. A princípio, não vemos nada porque é algo transparente. Depois, coletamos esta porção do espaço e a pesamos com muita precisão. Assim, percebemos que tem peso e que há algo na porção do espaço. Não satisfeitos, colocamos esta porção em um microscópio muito potente. Vemos, então, que a porção do espaço contém ar e outros gases. Concluímos, assim, que a transparência é a medida da nossa incapacidade para enxergar.

Mais curiosos ainda, vamos imaginar outra experiência: em certa região do espaço, delimitada por um cubo imaginário, será objeto da nossa investigação. Como primeiro e singelo teste, tentamos fazer pressão em certa área do cubo. Como resultado obtivemos o atributo da impenetrabilidade, ou seja, o dedo do cientista aprofundou um pouco, mas sentiu uma grande resistência. Ficamos muitos intrigados porque percebemos que há algo no cubo, mas não podemos ver porque é transparente. Por curiosidade fazemos um segundo teste e percebemos que este algo tinha um pequeno peso.

Com apenas estes dois resultados somos levados a responder sobre a experiência. Um dos cientistas presentes levantou uma hipótese: de acordo com os nossos testes, este algo que não vemos a olho nu tem atributos de uma substância, portanto, arrisco a dizer que seria um novo tipo de gel muito viscoso e de excelente índice de transparência. A resposta não foi satisfatória e, então, todos concluíram pela necessidade de outros testes.

Muitos testes foram realizados, mas nada pode revelar o misterioso material. Não foi encontrado vestígio de campo elétrico e eletromagnético. Não absorveu e nem emitiu nenhum comprimento de onda conhecido. Só possuía uma pequena força gravitacional. No entanto, o fracasso experimental causou euforia entre todos, pois deduziram estar diante do verdadeiro gráviton. Houve um consenso sobre a possibilidade da partícula responsável pela força gravitacional, mas acrescentou outro cientista: é surpreendente ter que realizar inúmeros testes para concluir sobre a presença de um gráviton.

Outro cientista concluiu por derradeiro: a nossa surpreendente descoberta só se dá assim porque estamos presos aos fenômenos corriqueiros. Aliás, estamos acostumados com as explicações incompletas. Sabemos que há algo ali somente porque podemos perceber os seus efeitos. Se pudéssemos vê-lo, com certeza, daríamos um nome para esta partícula, mas de fato não a vemos e por tal razão não podemos chamá-la de gráviton. Nós não vemos o gráviton. Apenas percebemos os seus efeitos. No entanto, há algo naquele cubo. Há ali uma energia que se revela por seus efeitos. Onde há energia, há força, então, todas as partículas que dizemos conhecer são apenas uma ilusão. O que sempre percebemos são os seus efeitos provocados por suas energias. Por conseguinte, a tese da série infinita de partículas cai por terra. O que há, na verdade, é uma graduação de energias que vai do zero até valores astronômicos. Variáveis e inúmeras são os efeitos destas energias e a realidade é apenas a percepção destes efeitos. As equações de Schröndinger não revelou partículas, mas sim estados energéticos discretos. Se a procura de uma partícula é uma questão de probabilidade e não podemos capturá-la é por que de fato não há uma partícula. Einstein e sua equação (E=m.c2) passará a ter um significado menos obtuso porque não será estranho dizer que a massa se transforma em energia, pois tudo é energia. Einstein quis dizer que em grandes velocidades o efeito massa se torna menos influente. Percebam quão fraca é a pressão da luz em nossos corpos. O que nos resta fazer, então, e entender a energia, seu modo operante e seus efeitos produzidos. Basta de procurar a partícula de Deus, porque Deus só pode ser energia.

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.