Coluna “Dicas” – edição de 05/03/2017

Até tu?

A censura imposta pelo prefeito Otacílio Assis (PSB) às informações da administração, inclusive proibindo servidores de concederem entrevistas à imprensa, parece ter atingido também a primeira-dama Eliana Evaristo Assis. Na semana passada, ela publicou um comunicado nas redes sociais avisando que não vai mais falar sobre política ou assuntos relacionados à administração. “Estou caindo fora”, escreveu.

“Gente grande”

Eliana não deu muitas explicações sobre o gesto, mas admitiu que estava atendendo a “pedidos de gente grande”, sem citar nomes. Ou é o próprio marido ou é alguém que fez o atual prefeito calar a administração inteira…

Fantasma?

Contratado desde o último dia 7 de fevereiro como “jornalista” do gabinete do deputado Marcos Zerbini (PSDB), o ex-prefeito Adilson Mira (PSDB) passa seu tempo nas redes sociais, tentando se esquivar do caso Sueli Feitosa ou ofendendo quem o questiona. Não há nenhum sinal de que Mira dá expediente no gabinete do tal deputado em São Paulo. Como o salário do ex-prefeito, de R$ 10 mil mensais, sai dos cofres públicos, a coisa está com cheiro de “funcionário fantasma”…

Cabeça à prêmio

O clima não anda tumultuado apenas na política de Santa Cruz, com a apuração do desvio milionário de dinheiro da prefeitura. Na Esportiva Santacruzense, clube que não vai disputar nenhum campeonato neste ano, os conselheiros querem a cabeça do presidente Sidnei Maluza. Uma verdadeira guerra está apenas começando.

Aflição

Estão dizendo que Otacílio Assis (PSB) não aguenta ficar dando o exemplo na censura que ele mesmo instituiu na prefeitura, proibindo servidores de darem entrevistas. Qualquer hora ele aparece numa emissora de rádio, já que está até sonhando com microfone…

Mais?

É incrível a rotina das investigações no caso Sueli Feitosa. A cada dia, surgem informações que deixam até jornalistas perplexos. A última é sobre uma loja de roupas finas comandada pelas irmãs de Sueli e supostamente financiada pela ex-tesoureira. Parece que a loja fechou as portas e, ato contínuo, o prédio abrigou um comitê eleitoral do PSDB. A conferir…

Benefício

Ao menos o escândalo do desvio de dinheiro público pode provocar uma renovação completa nos quadros do PSDB de Santa Cruz. Já não é sem tempo…

Título de

‘cidadão emérito’

A Câmara de Santa Cruz vota amanhã projeto do vereador Cristiano Neves (PRB) que concede o título de “cidadão emérito” ao aposentado Walter Gomes da Silva. Conhecido como “Baiano do Cinema”, Walter começou como “lanterninha” no antigo Cine Pedutti e depois se especializou como projetor de filmes.

“Coisas de Política”

A espera…

Um vereador daquele lugarejo, na hora de deitar-se, observou pela janela o Cambira, figura popular, um bêbado inveterado da cidade que estsava sentado em um banco à frente de su acasa. Por volta de uma hora da manhã, levantando-se para ir ao banheiro, tornou a olhar pela janela e… Lá estava o Cambira, sentado no mesmo lugar.

Bem mais tarde, o relógio já apontando mais de quatro horas, acordou novamente e resolveu dar uma espiadinha só para matar a curiosidade. Pois o Cambira continuava no mesmo lugar.

Abriu a porta e foi até ele, dizendo:

— Por que não vai para sua casa, Cambira?

— Pois olha, senhor vereador, o senhor não ouviu falar que o mundo gira?

— Sim — responde o político —, mas e daí?

— Ora, é simples. Se o mundo gira, uma hora dessas a minha casa há de passar por aqui!…

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)