Credenciamento de hospital causa desentendimento entre deputados

O credenciamento pelo SUS para o setor de Oncologia da Santa Casa de Ourinhos gerou um desconforto entre os deputados Ricardo Madalena (PR) e Capitão Augusto Rosa (PR). Os dois anunciram que o benefício foi fruto de reivindicações de seus gabinetes. Um assessor do deputado de Ourinhos chegou a ofender o parlamentar de Santa Cruz do Rio Pardo nas redes sociais, chamando-o de “cara de pau”.

Madalena não quis dar declarações sobre o caso. Incidentes à parte, Ourinhos está comemorando o fato de poder receber recursos para instalar uma unidade de Oncologia — tratamento do câncer — que atenderá pelo SUS. O prefeito Lucas Pocay (PSD) se reuniu com o deputado santa-cruzense Ricardo Madalena no último dia 24, véspera do Carnaval, e agradeceu o trabalho do parlamentar. “O grande responsável por esta importante vitória é o deputado Ricardo Madalena. Desde o início ele manteve-se empenhado na luta para o credenciamento do serviço de Oncologia. Vamos agora oferecer uma saúde melhor para essas pessoas que enfrentam esta doença tão difícil”, afirmou o prefeito.

Madalena lembrou que há dois anos tenta o credenciamento do hospital junto ao SUS. Ele disse que a colaboração do prefeito Lucas Pocay foi imprescindível para a conquista. “Ele faz um grande trabalho na área da Saúde”, disse.

O deputado lembrou que a Santa Casa de Ourinhos já conta com uma infraestrutura moderna para receber pacientes com câncer. “As instalações e os equipamentos são de última geração e não temos dúvidas que os serviços da Santa Casa de Ourinhos serão referência no tratamento desta terrível doença no Estado de São Paulo.”, afirmou Madalena.

Segundo o deputado, o credenciamento vai beneficiar pacientes que hoje precisam viajar para cidades distantes, como Jaú ou Barretos. “Eles ficam longe de seus familiares, algumas vezes até mesmo em estado terminal. Agora com o tratamento perto de casa, o sofrimento é amenizado e as esperanças de uma vida melhor são multiplicadas”, avaliou Madalena.