Ladrões invadiram até escola para furtar em Espírito Santo

Numa ação ousada e que provocou revolta em Espírito Santo do Turvo, a 40 quilômetros de Santa Cruz do Rio Pardo, dois homens invadiram a escola municipal “Doce Anjo” e foram surpreendidos quando furtavam objetos. A dupla provocou estragos na instituição de ensino para crianças.

O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira, 3, e terminou com pelo menos um jovem preso em flagrante. A Polícia Militar foi acionada porque vizinhos escutaram barulho no quintal da escola. No prédio também funciona a secretaria de Educação de Espírito Santo do Turvo.

Os policiais perceberam luzes acesas no interior do prédio e cercaram a área. Os ladrões estavam separando vário objetos para levar e foram surpreendidos.

Não houve resistência à prisão e eles confessaram que pretendiam levar vários objetos, inclusive computadores. Um deles é menor e, apreendido, foi liberado horas depois.`O outro é José Carlos Cavallieri, vulgo “Tiquinho”.

Para entrar no prédio os criminosos arrombaram portas, janelas e ainda utilizaram um alicate para cortar a cerca. Eles já tinham separado aparelhos de TV, rádios, caixa de som e computadores. Além disso, destruíram parte da escola em uma ação caracterizada como vandalismo.

O local teve que ser preservado e foi periciado pela Polícia Cientifica de Ourinhos. Os ladrões receberam voz de prisão, no caso do adulto, e de apreensão em flagrante para o menor.

Os dois foram levados para o plantão policial de Espírito Santo do Turvo, onde a ocorrência foi apresentada perante autoridade responsável, que ratificou a prisão de José Carlos. O menor poderá responder pelo crime em liberdade.

O ladrão foi levado para a Cadeia de São Pedro do Turvo e irá responder pelo crime de furto. A pena pode ser agravar por ter destruído bens públicos.