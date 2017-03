Santa-cruzense integra a ‘nova’ Força Nacional

O santa-cruzense Silvio José Amorim Barbosa da Silva, 50, é soldado da Força Nacional de Segurança Pública, uma corporação criada pelo Governo Federal em 2004 para atender emergências em todos os Estados brasileiros. Amorim é policial militar da reserva, mas prestou concurso e foi aprovado para o novo contingente. Ele só pode permanecer cinco anos na Força Nacional.

Silvio é atualmente o único santa-cruzense a participar da corporação. Já na reserva na Polícia Militar, como é chamada a aposentadoria dos militares, ele ficou sabendo de um concurso exclusivo para este tipo de sitruação. “Os exames práticos e escritos não foram fáceis, mas também não eram impossíveis. Fiquei feliz com a aprovação”, disse.

Amorim já participou de operações especiais da Força Nacional, que são situações perigosas onde as polícias Civil ou Militar podem não ser suficientes. “Nós fazemos tudo o que eles fazem, somos uma força a mais”, explicou. Na corporação, segundo ele, há uma mistura de civis e militares. “Tem até delegado da Força Nacional”, explicou.

Recentemente, o santa-cruzense foi destacado para participar de operações no Estado de Espírito Santo, onde havia uma rebelião da Polícia Militar. No caminho, porém, sua tropa foi designada para o Rio de Janeiro.

O curioso, segundo o militar, é que o soldado da Força Nacional não pode participar de operações em seu próprio Estado. “Isto acaba sendo uma aventura, pois conhecemos vários locais do Brasil”, disse.

A rotina é diferente das outras corporações. Silvio participa de intensos treinamentos, mas não é destacado para operações todos os dias. “A gente precisa ficar em alerta. Quando convocado, precisamos viajar imediatamente”, contou.

O santa-cruzense confessa que faz o que gosta. “Toda a minha família tem isto no sangue. Somos uma família simples, pois minha mãe era lavadeira e meu pai era pedreiro. Mas outros dois irmãos são militares”, contou.