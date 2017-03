Seis jovens ficam feridos num acidente grave em Bernardino

Seis jovens ficaram feridos após um grave acidente na madrugada do domingo, 26, em Bernardino de Campos. Dois deles sofreram ferimentos graves. A batida foi provocada pela fuga desesperada de um menor de idade que dirigia um automóvel pelas ruas do bairro Bela Vista.

Segundo a Polícia Militar, o Volkswagen Gol, com um grupo de adolescentes, começou a trafegar em alta velocidade quando o motorista percebeu a aproximação da viatura da PM.

O menor por várias vezes quase provocou outros acidentes nas ruas de Bernjardino. Num determinado momento, ele perdeu o controle e bateu violentamente num poste de energia elétrica, no canteiro central da avenida Siqueira Campos. O transformador do poste, inclusive, explodiu.

Os seis ocupantes do automóvel ficaram feridos, sendo que dois deles com gravidade. As vítimas foram socorridas pelo Samu — Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e ambulâncias do município.

O motorista disse que fugiu porque temia ter o carro apreendido, já que os documentos estão irregulares desde 2015 e ele não tem carteira de habilitação. O veículo foi apreendido. Um dos jovens foi transferido para um hospital da região, mas não corre risco de morte.