Tratamento promete “aumentar o bumbum” e atrai mulheres

Atualmente a procura pelo corpo perfeito mobiliza as mulheres e movimenta um tipo de negócio exclusivo. Além das academias lotadas, as clínicas de estética também são muito procuradas em Santa Cruz do Rio Pardo. A esteticista Eliane Martins, 35, está oferecendo um tratamento diferente em sua clínica e garante que a combinação de alguns procedimentos prometem aumentar os glúteos.

Na técnica de levantar o bumbum, ventosas são colocadas nas nádegas que sugam e soltam o músculo e tecido. Estas ventosas estimulam o tecido da região glútea e a circulação do local, aumentando a temperatura em até três graus. Tudo isso, de acordo com a especialista, causa um estiramento da pele, melhora a flacidez e diminui a celulite, remodelando o formato do glúteo e deixando o bumbum mais empinado e com formato mais arredondado.

Eliana explicou que, para um resultado ainda melhor, elaborou em sua clínica um programa que intensifica o resultado. A ideia combina, em uma mesma sessão de ultrassom de alta potência com corrente aussie (estimulação muscular), a massagem modeladora, as ventosas e ainda a radiofrequência, dependendo de cada caso.

“É possível ver diferença nas pernas, pois o procedimento suga o tecido caído para dentro da ventosa e esse estiramento aumenta a produção de colágeno na região, melhorando a flacidez”, explicou. Segundo ela, é possível sentir a região mais enrijecida e firme já na primeira sessão.

Eliana disse que o número de sessões necessárias depende de cada caso. “Em geral, os pacotes são de 10 sessões, duas por semana. Mas já se pode ver diferença na primeira sessão”, afirma.

O aparelho estimula a musculatura local, tanto as fibras brancas como as vermelhas, e as ventosas melhoram a circulação local, causando um estiramento da pele que melhora a flacidez e aumenta a musculatura. “O aumento depende muito da pessoa e é variável”, esclarece.

O resultado dura alguns meses, mas a degradação é natural se não for realizada uma manutenção, pois a pele tende a ficar flácida de novo. “Mas posso afirmar que não volta a ser como antes, pois há um aumento de massa muscular na região”, diz. O tratamento custa em média R$ 50,00 a sessão.

