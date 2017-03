Avenida Tiradentes terá LED e asfalto

Uma nova avenida Tiradentes deverá surgir dentro de alguns meses. Além de ganhar iluminação no sistema LED em toda a sua extensão, o asfalto será totalmente refeito no mesmo trecho. A iluminação especial já existe no final da Tiradentes, nas quadras que foram prolongadas há dois anos.

O projeto do prefeito Otacílio Assis (PSB) já existia desde o ano passado. No entanto, ficou ameaçado com o desvio de dinheiro público que foi descoberto em dezembro, pois a funcionária Sueli Feitosa retirou recursos de uma conta bancária que só poderiam ser usados para obras de iluminação. O prefeito foi obrigado a comunicar o Tribunal de Contas do Estado e está repondo os recursos aos poucos.

Outra novidade é a reforma de todos os canteiros da principal avenida de Santa Cruz do Rio Pardo. Os espaços que existiam no centro estão sendo retirados e os canteiros serão contínuos.

A obra não tem prazo para conclusão, pois a fiação elétrica será subterrânea, daí a necessidade de “rasgar” o asfalto em vários pontos da avenida.

Clementino

O prefeito Otacílio Assis também vai reformar toda a avenida Clementino Gonçalves, que vai ganhar uma pista exclusiva para caminhadas no lugar dos canteiros, no centro da pista. O projeto prevê várias rotatórias no trecho entre o restaurante Galeguinhos e o trevo de acesso à SP-225. A administração prevê que os acidentes naquela avenida vão praticamente desaparecer com as rotatórias. Afinal, a pista de caminhada vai funcionar como uma “lombo-faixa” nas rotatórias.

A Clementino também vai ganhar iluminação no sistema LED em quase toda a sua extensão. Por enquanto, segundo a administração, apenas o asfalto não será reformado.