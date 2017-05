Bernardino: Prefeito se desculpa e começa a regularizar aterro sanitário

Depois de criticar o DEBATE pela denúncia sobre a péssima situação do aterro sanitário, a prefeitura de Bernardino de Campos mudou o comportamento e começou a adequar a área às exigências da legislação ambiental. O prefeito Odilon Rodrigues (PPS), que havia acusado o jornal de usar “fotos antigas” na matéria, voltou atrás e afirmou em redes sociais que foi “infeliz” na interpretação. “O DEBATE é uma referência em toda a região”, escreveu o prefeito. Ele assinou um decreto de “emergência ambiental” para autorizar ações no sentido de regularizar o aterro.

O vice-prefeito Wilson Garcia também se retratou das afirmações de que o jornal teria feito a reportagem após a prefeitura não ter renovado um suposto contrato publicitário. “Não há contrato algum e, no calor dos fatos, fomos induzidos a erros e nos desculpamos”, disse o chefe de gabinete da prefeitura, Carlos Malagutte, que na última quarta-feira concedeu entrevista ao jornal.

No mesmo dia, máquinas da prefeitura aterraram o lixo que estava acumulado na área, num trabalho realizado durante o dia todo. Não havia mais urubus no local e o “lixão” a céu aberto voltou a ter aspecto de aterro sanitário. “Estamos fazendo uma verdadeira operação de guerra”, disse o chefe de gabinete.

“O Odilon assumiu a prefeitura com este problema grave do aterro. Para se ter uma ideia, descobrimos no dia 2 de janeiro uma multa da Cetesb que estava jogada numa gaveta, sobre a qual não tínhamos nenhuma informação”, disse. Segundo Malagutte, todos os prazos de recursos para o pagamento da multa superior a R$ 30 mil já estavam vencidos, restando a possibilidade de um parcelamento. “Conseguimos prorrogar o prazo e, ato contínuo, parcelamos o valor”, contou.

O aterro, na verdade, tem problemas desde 2011, quando o Ministério Público abriu um inquérito para determinar a adequação da área. “Mas o prefeito anterior não cumpriu o TAC [Termo de Ajuste de Conduta] e conseguimos um novo acordo com o promotor público, prorrogando o prazo de ajuste em mais 90 dias”, explicou Malagutte.

“Aquilo que o jornal encontrou no final do mês passado, quando publicou a reportagem, não chega nem perto da situação que se encontrava o aterro quando assumimos”, disse o chefe de gabinete.

Ele explicou, porém, que o lixo espalhado a céu aberto no dia 20 de abril, quando a reportagem esteve no local, era da penitenciária de Bernardino de Campos, cujo recolhimento acontecia nas quintas-feiras — e sexta foi feriado. “Os urubus, inclusive, já estão condicionados ao horário em que os caminhões aparecem. Hoje [quarta-feira], eles estavam na área em número muito grande na parte da manhã, mas desapareceram à tarde com o trabalho de soterrar o lixo”, explicou.

Segundo ele, o município negociou com a direção da penitenciária um novo calendário para recolhimento do lixo, que agora está sendo providenciado nos mesmos dias da coleta urbana. Malagutte disse que ficou “surpreso” ao perceber que o lixo da penitenciária já é separado antes da coleta, com materiais recicláveis não sendo destinados ao aterro, próprio para o dejetos orgânicos. “Nós vamos tentar implantar este sistema nas indústrias, confecções e escolas, o que certamente terá reflexos no nosso aterro”, contou.

Na última quarta-feira, 3, enquanto as máquinas trabalhavam no aterro, a Polícia Militar teve de ser acionada para retirar catadores que permanecem no local em busca de materiais recicláveis. “Como ser humano e cristão, entendo a situação deles. No entanto, como gestor não posso permitir esta situação, condenada pela Cetesb, e pedimos a interferência da polícia”, explicou.

Malagutte anunciou, ainda, que o prefeito Odilon Rodrigues autorizou estudos para celebração de um parceria com entidades de recicláveis para viabilizar a implantação do sistema em Bernardino. Segundo ele, o secretário municipal do Meio Ambiente já se reuniu com a presidente da ONG “Recicla Ournhos”, Matilde Ramos da Silva, para discutir o assunto.

Por fim, Malafutte disse que a prefeitura de Bernardino está tentando negociar a compra de uma área do agricultor Mário Redondo para ampliar o aterro. A medida já foi tentada na administração anterior, mas não prosperou porque a Cetesb não concedeu as licenças ambientais. “Mas vamos conversar com ele novamente”, afirmou.