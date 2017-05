Decisão da Copa TV Tem será na próxima sexta em Botucatu

Dário Miguel

Da Band FM

A decisão do título da Copa TV Tem de futsal feminino, prevista para terça-feira, 9, foi adiada pelos organizadores para a próxima sexta-feira, 12, na cidade de Botucatu. Santa Cruz vai tentar o tricampeonato contra a equipe de Ourinhos.

O adiamento da partida foi provocado pelas fortes chuvas que castigaram a região de Bauru na semana passada. Com isso, a decisão da categoria masculina da Copa TV Tem foi transferido para Garça. Já a disputa do título entre as mulheres será na noite de sexta-feira, 12, em Botucatu. Pelo regulamento da competição, somente a categoria masculina tem jogos de ida e volta. No futsal feminino, a disputa do título será em partida única, realizada em campo neutro.

Apesar de aguardar o jogo decisivo, as meninas de Santa Cruz do Rio Pardo voltaram à quadra na noite de quinta-feira, 4, e novamente aplicaram uma sonora goleada, desta vez pela Copa TV Record de futsal feminino. Jogando em Agudos, a equipe bateu Botucatu por 10×1, gols de Vanessinha (3), Camila (3), Brenda (2), Kalê e Andréia Bicho.

O surpreendente é que, de olho na disputa do título da Copa TV Tem, o técnico Marcos Salaro admitiu que usou muitas jogadoras reservas no confronto em Agudos.

Com a segunda goleada na competição, Santa Cruz do Rio Pardo também lidera isoladamente a competição da TV Record, com saldo positivo de 22 gols. Em duas semanas, disputando quatro partidas em duas competições, o ataque das meninas santa-cruzenses marcou 34 gols e sofreu apenas dois.

Mas o técnico Salaro vai encontrar dificuldades na véspera da decisão da Copa TV Tem em Botucatu. É que time vai jogar na quinta-feira, 11, pela Copa TV Record. O jogo será no ginásio “Aniz Abras”, em Santa Cruz do Rio Pardo, onde o time terá o apoio da torcida.

No entanto, o mesmo problema terá Ourinhos, adversário de Santa Cruz na final da Copa TV Tem. Na véspera, também em Santa Cruz do Rio Pardo, as meninas de Ourinhos vão enfrentar a equipe de Pratânia. É provável que os dois técnicos abusem de jogadoras reservas. Para Santa Cruz, conforme a equipe demonstrou na semana passada, as alterações não surtem muita diferença.