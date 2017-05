Em parceria, Special Dog e município vão atuar juntos em projetos

Município e a indústria “Special Dog” lançam

projeto conjunto para educação e assistência social

A Special Dog vai atuar junto com o município, durante pelo menos um ano, em parcerias que envolvem projetos nas áreas da Educação e da Assistência Social. Uma solenidade na noite de quarta-feira, 3, na Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, marcou a apresentação e assinatura dos três projetos que serão executados por três institutos especializados no setor. Juntos, eles serão aplicados em 34 instituições educacionais, envolvendo quase 2.000 alunos e mais de 200 profissionais.

Além da capacitação de professores e gestores da educação infantil, haverá um projeto para preservação da memória da cidade e outro para melhoria no atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social, inclusive deficientes físicos.

Segundo a secretária de Assistência Social, Elaine Botelho, uma pesquisa do Neca (Associação dos Pesquisadores de Núcleos de Estudos e Pesquisas Sobre a Criança e Adolescente) indicou as necessidades do setor, especialmente uma melhor assistência para crianças que estão em abrigos. Outros projetos serão executados na Educação.

Segundo o diretor da Special Dog, Érik Manfrin — que compareceu à cerimônia na Câmara, prestigiada por centenas de pessoas —, os projetos refletem uma nova posição da indústria, baseada nas ações desenvolvidas no ano passado, que sugerem uma atuação diretamente social como responsabilidade empresarial. Sob incentivo de uma frase que está espalhada nas instalações da Special Dog — “pensando além, fazendo mais” —, Érik contou que um comitê formado por colaboradores de várias áreas elegeu a Educação e a Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente como principais focos das ações sociais. “Cuidar da educação de nossas crianças é garantir a formação das gerações atuais e futuras”, ressaltou.

Ação conjunta

A apresentação da nova parceria levou ao plenário da Câmara vários grupos musicais do Centro Cultural Special Dog, que também é um projeto social da indústria.

Segundo Letícia Crivelli, gerente do núcleo social da Special Dog, as parcerias serão desenvolvidas com as secretarias de Assistência Social e Educação. Três instituições de referência nacional serão responsáveis pela aplicação das diretrizes do projeto: “Museu da Pessoa”, “Instituto Avisa Lá” e Neca.

O prefeito Otacílio Assis (PSB), destacou o envolvimento dos proprietários e funcionários da Special Dog no empreendimento. “Este projeto tem uma importância grande para a Educação e a assistência social em Santa Cruz do Rio Pardo”, afirmou. Em discurso, Otacílio disse que projetos como aqueles que esteavam sendo apresentados na quarta-feira significa assumir uma nova mentalidade num momento difícil do Brasil. “Nós podemos mudar o Brasil e em Santa Cruz estamos fazendo a nossa parte”, destacou.

O secretário de Educação, Fernando Bitencourt, em seu primeiro pronunciamento no cargo que assumiu no mês passado, disse que a parceria vai ajudar a melhorar ainda mais setores essenciais da administração que estão à frente da maioria dos municípios, de acordo com indicadores da Educação. “Costumo dizer que está tudo maravilhoso, mas podemos melhorar ainda mais e este é o grande desafio”, afirmou.

A representante do Neca, Alice Duarte de Bitencourt, disse que a “confluência de projetos” visa melhorar a vida de crianças e adolescentes, atuando basicamente na qualidade de vida. “É no momento de extrema vulnerabilidade da criança e do adolescente que todos devemos tomar consciência”, disse.

Sizele Ortiz, representante do instituto “Avisa Lá”, explicou que a entidade atua na capacitação de professores há muitos anos. Segundo ela, é um desafio melhorar a educação pública no País. “A educação é uma obra que nos liberta e ajuda a participar melhor da sociedade”, disse, elogiando a iniciativa do município e da Special Dog.

Já a representante do instituto “Museu da Pessoa”, Sônia London, explicou que a participação da entidade na parceria é no sentido de promover ações para preservar a memória da cidade a partir do envolvimento de alunos e professores. Dizendo-se “impressionada” com Santa Cruz, que visitava pela primeira vez, Sônia disse que a instituição tem o objetivo de preservar o maior patrimônio da humanidade: a vida. “É um museu digital e virtual que existe há dez anos, colhendo histórias e formando um acervo interessante”, afirmou.

No final da solenidade, o prefeito Otacílio Assis, o empresário Érik Manfrin e as representantes dos instritutos assinaram o documento que firma a parceria. Em seguida, houve um coquetel para todos os participantes.