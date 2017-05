A expedição à cidade perdida

Sérgio Fleury Moraes

Da Reportagem Local

Uma viagem ao passado. Assim foi a visita dos historiadores Celso Prado e Junko Sato Prado ao local onde, um dia, existiu a cidade de São Domingos do Tupá, antiga comarca eclesiástica da região que desapareceu no século passado. Não sobrou nada, a não ser restos do antigo cemitério. O casal encontrou, inclusive, um antigo cruzeiro que em 2004 foi fotografado pela reportagem do DEBATE numa aventura em busca de Tupá. O acesso à área, entretanto, é cada vez mais difícil, já que o mato envolve totalmente as ruínas do cemitério. Celso e Junko visitaram o local no último domingo, 30 de abril.

São Domingos do Tupá surgiu provavelmente no início do século XIX, como uma espécie de “sentinela e fortaleza” do sertão. Era o local onde os aventureiros e bandeirantes faziam suas paradas nas expedições rumo às terras desconhecidas. A partir de 1850, São Domingos — que ganhou o “sobrenome” Tupá somente no início do século XX — era o povoado onde se registravam nascimentos e casamentos. O padre do local, Andrea Barras, percorria a incipiente região, inclusive um patrimônio que começava a surgir com o nome de Santa Cruz do Rio Pardo. Durante anos, este patrimônio fez parte da comarca eclesiástica de Tupá.

Um dos primeiros habitantes de Santa Cruz do Rio Pardo, o fazendeiro Manoel Francisco Soares, teve um neto batizado em São Domingos em 4 de setembro de 1858. Já o padre João Domingos Figueira denunciou o colega Andrea Barras ao Bispado de São Paulo, em 1864, acusando-o de criar dificuldades para a elevação oficial de Santa Cruz do Rio Pardo à condição de Capela. Enfim, São Domingos de Tupá teve sua história vinculada à Santa Cruz.

O local começou a perder prestígio com a proclamação da República e entrou em decadência no começo do século XX, até desaparecer por completo. Tudo foi demolido, inclusive a igreja. Restou ruínas do cemitério, visitadas agora pelo historiador Celso Prado.

Relíquias

No último domingo, Celso esteve na área da antiga São Domingos do Tupá, na companhia de familiares. Desde que o DEBATE esteve no local, em 2004, ele é, provavelmente, o segundo santa-cruzense que pisou no terreno para pesquisar. O mato encobriu quase tudo, mas Celso contou com a colaboração do lavrador Willian Miranda Cabeçoni que, além de conhecer profundamente a região, é apaixonado pela história de Tupá. Prado ficou feliz ao ver que a cruz que o jornal fotografou em 2004 ainda está de pé, embora em precárias condições.

O historiador avalia que estão espalhados pelo local restos de aproximadamente 200 túmulos. Segundo ele, ainda há corpos no local, mas a maioria teria sido transladada para o município de Borebi-SP, quando Tupá deu os últimos suspiros. “Há todo tipo de sepultura”, disse, “inclusive algumas amontoadas”.

Cruz pode ter sido

esculpida em 1830

A cruz que ainda ornamenta, silenciosamente, as ruínas do cemitério de São Domingos do Tupá pode ser, na verdade, um cruzeiro. O historiador Celso Prado não esperava encontrar a peça de pé na “expedição” à cidade desaparecida no último domingo. As informações eram de que a cruz havia sido destruída, assim como o antigo cemitério. Mas tudo ainda está lá, embora “protegida” por uma mata fechada que dificulta o acesso.

A definição de cruzeiro é a mais provável devido ao braço curto. Há vários símbolos esculpidos na peça, como uma âncora, uma cruz e um coração martirizado, envolto em espinhos. Este último é uma clara referência a Jesus Cristo. A âncora pode ser tanto Jesus como um símbolo da salvação. “Naquela foto do DEBATE de 2004, percebemos os símbolos e pensávamos que era uma referência ao Episcopado”, disse o historiador. Os desenhos foram esculpidos na madeira, em peça única.

A simbologia foi confirmada a Celso Prado pelo historiador e escritor Gesiel Teodoro da Silva Júnior, de Águas de Santa Bárbara.

O surpreendente é que, segundo cálculos de Celso Prado, no mínimo o cruzeiro foi esculpido em 1856, na época em que Tupá se tornou freguesia com circunscrição eclesiástica em toda a região. “Mas pode ter sido feito antes, pois o povoado de São Domingos começou, comprovadamente, em 1834”, explicou.

De acordo com pesquisas do historiador, as terras pertenceram a Joaquim Manoel de Andrade, um dos pioneiros de Santa Cruz do Rio Pardo, que comprou a fazenda com o patrimônio dentro. Na época, discutiu-se a construção da primeira capela católica nesta região e o local escolhido seria Lençóis Paulista. “Mas a Igreja vetou, alegando que ficava muito perto da margem do Tietê, onde já havia civilização. Então, o lugar escolhido foi São Domingos, onde havia uma pequena povoação. Certamente, segundo Prado, já existia o cemitério e, possivelmente, o cruzeiro.

Tupá: restos do ‘pelourinho’

ainda podem ser encontrados

A “expedição” de Celso Prado e Junko Sato Prado ao local onde estão os restos de São Domingos do Tupá, na região do distrito de Domélia, município de Agudos — entre Bauru e Santa Cruz do Rio Pardo —, só não conseguiu encontrar indícios de uma raridade histórica que, segundo o historiador, ainda podem estar naquelas imediações. É uma espécie de “pelourinho”, onde eram punidos criminosos e escravos.

A escravidão no Brasil foi abolida em 1888, com a “Lei Áurea”, quando São Domingos já existia há algum tempo. No Império, um censo da Província de São Paulo registrou quase 4.000 moradores na extinta cidade. O bandeirante Bartholomeu Paes de Abreu chegou a citar um povoado incipiente no local em 1721, conforme documento remetido à Câmara de São Paulo. Ele queria reivindicar o caminho que percorria para alcançar as minas de Cuiabá.

“Tenho informações de que resquícios do que chamam de pelourinho ainda existem no meio daquele mato”, contou Celso. Entretanto, a vegetação fechada impediu uma busca mais apurada. “O local é perigoso, principalmente pela abundância de cobras”, explicou.

O historiador acredita que, na verdade, o instrumento de tortura era o chamado “tronco”, onde os escravos eram amarrados nos punhos e tornozelos. Já o pelourinho era o símbolo da presença do Estado e existia geralmente nos grandes centros.

Em Santa Cruz do Rio Pardo, por exemplo, na época do Império o “tronco” ficava na atual praça Major Antônio Aloe, no bairro onde a cidade surgiu. Instrumento idêntico existia em São Domingos do Tupá. Na época, até alguns padres eram escravagistas.

Segundo informações repassadas ao historiador, restos do “tronco” ainda existem no meio do matagal onde um dia foi São Domingos. Ele pretende voltar ao local, com mais estrutura, para tentar localizar os destroços do maior símbolo da escravidão no Brasil.

“Rego d’água”

Apesar de não encontrar o “pelourinho”, Celso Prado se deparou com pedaços de uma construção de pedra que podem ser restos de um antigo “rego d’água” que atravessava São Domingos do Tupá na área urbana, para abastecer o povoado. Há anos, o ex-cartorário de Tupá, Henrique Dina, hoje morador em Domélia, contou ao jornal que ainda se lembrava do “rego”, inclusive da lei local que proibia lavar roupas antes do perímetro urbano.

Em Santa Cruz existia um sistema de abastecimento urbano semelhante, que trazia água dos altos da cidade, na região da vila Santa Aureliana, até a Igreja Matriz de São Sebastião. “Em Tupá era imprescindível um rego, pois não há rio nas imediações”, explicou Celso Prado.

A “cidade perdida” fascina tanto os historiadores que dois deles — de Avaré e Santa Bárbara — planejam um documentário sobre Tupá. “O problema é que precisa ser logo, pois até as ruínas vão desaparecer”, alerta Celso. Segundo ele, o velho cruzeiro com os símbolos esculpidos já está quase desabando.