Cartas – Edição de 07/05/2017

Citando Paulo Vanzolini

Muito se encaixa, o primeiro verso de “Mulher que não dá Samba”, em Santa Cruz do Rio Pardo. Diz:

“Parece que vai tudo em santa paz; Na base do mais ou menos; Um pouco mais menos do que mais; Tão regular; Porém não satisfaz”.

Algumas citações do pouco mais, menos do que mais, o primeiro loteamento popular de Santa Cruz foi feito em 1954 pelo construtor Joaquim Severino Martins com alicerce de pedra, no governo Getúlio Vargas. Foi construído monumento com placa alusiva ao feito. Cadê a placa? Muito mais menos do que mais. Sumiu.

A praça Rui Barbosa, com placa alusiva, foi várias vezes renomeada. Cadê a placa original inicial do centenário do feito, em 1949? Muito mais menos do que mais, nem tão muito menos, pois a placa encontra-se em meu poder…

A medicina da época do interventor Camarinha também tinha lados. E ele, Lulu, queria um hospital próprio para a sua facção política. Foi com o vereador Idarílho Gonçalves Nascimento a São Paulo pedir ao filho do Coronel Clementino a verba para o feito. Chamava-se ele Otacílio Piedade Gonçalves. A verba veio, a Maternidade saiu do papel apenas com a relevância da mesma ter o nome da mãe de Otacílio, Maria Perpétua Piedade Gonçalves, a única exigência pedida.

Veja você que fato curioso. A avenida principal de Santa Cruz do Rio Pardo chama-se Coronel Clementino Gonçalves, tão somente marido da Maria Perpétua. Ficaram vizinhos, ele aqui e ela, ali.

De novo os versos de Vanzolini. Muito mais menos do que mais. Cadê a placa alusiva? Quem roubou?

E agora, transformada em nova entidade médica, vai ser mantida pelo menos o nome pelo qual foi criada? Bem muito menos do que mais. Quem vai recolocar a placa?

E mais ainda, Idarílho foi grande vereador pelo distrito de Espírito Santo do Turvo e conseguiu verba para um hospital em Santa Cruz do Rio Pardo. E a vereança, desde a década de 50, passada por burrices consagrativas e suscessórias, não lembrou até a data de hoje de nominar algo público, com o nome do vereador Idarílho. Muito, muito mais menos, mais menos menos, do que um pouquinho mais.

Para os que hoje se titulam paladinos da cultura santa-cruzense, lembrar que Santa Cruz tem muita história para ser contada, consagrada, sem os palpiteiros forasteiros.

Agora prefeito Otacílio, o gestor. Lavre um tento na tão citada rua roubada parcialmente pela Sabesp. Isto, prefeito gestor, tem mais de 30 anos de ilegalidade. Lote roubado, aquilo tem dono e não foi doado. O passeio público da rua também foi roubado, meu prefeito gestor. Construíram chuveiros, banheiros que são lançados no rio Pardo sem tratamento.

Convido-o, meu prefeito gestor, para uma visita na minha companhia para que o senhor doutor veja in loco as barbaridades do local. Acione a sua incompetente Secretaria de Obras para vistoriar o local. Bem público, meu caro prefeito gestor, não dá usucapião. Será que nesta época de acerto com a Sabesp, vai ser o senhor que vai puxar o tento e fazer valer as leis municipais com relação ao fato? Deixe o local um pouquinho menos mal.

Cadê o bebedouro de ferro que servia aos animais? Que falar do Loteamento Umuarama, citado na edição anterior do DEBATE, em pleno centro habitacional de Santa Cruz, pois era parte de doação do Dr. Azer só para fins filantrópicos, começando na esquina do Bar do Boche indo até o Prédio Municipal Educacional usado indevidamente pela mantenedora.

Muito mais menos do que mais apenas algumas citações de Paulo Vanzolini. Para os ignorantes de plantão, Dr. Paulo Vanzolini era formado em Harvard, nunca foi músico, mas criou pérolas do cancioneiro paulista, como Honda, Dar a volta por Cima, Napoleão, o próprio Mulher que Não Dá Samba, Maria que ninguém Queria.

O Dar a Volta por cima consagrou o cantor na noite ilustrada. Tantas outras fazem parte do CD de Paulo Vanzolini.

Mas, mesmo assim, não sendo músico fez parte de todos os cantores e compositores famosos da época, como Noel Rosa, Oreste Barbosa, Pixinguinha e teve como parceiros Paulinho Nogueira e Toquinho.

Esperando ter contribuído para alguma parte da cultura santa-cruzense, dato e razo,

— Professor Eduardo Tasha Gonçalves (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

“Pega ladrão!”

Acho que todo mundo conhece um samba que diz: “Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão”. Pois é, não só eu fico estarrecida, como a multidão de patriotas desse País tão querido fica abismada com a quantidade de larápios que pulula no Congresso Nacional. Que horror!

A cada dia aparece mais alguns que sabíamos seu nome ou de quem nunca tínhamos ouvido falar. O orgulhoso Todo-Poderoso Ministro Palocci acabou de cabeça baixa. O prefeito do famoso Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está todo enrolado. O Eduardo Cunha, com toda sua empáfia, negando sua mão leve, também acabou mal.

Que vergonha! Todos ladrões comandando um país riquíssimo como o nosso.

Quanto ao nosso governante eleito duas vezes, que “não sabia de nada”, demorou para fazer parte da quadrilha, mas acabou levando o dele. E o povo ficando cada vez mais pobre, enquanto centenas de salafrários “enricando”, enchendo a “burra” de dólares, porque falar em reais é covardia.

Estamos em crise não por questões climáticas ou tragédias — como seca, chuva demais em alguns lugares, como sabemos e que é normal — mas, sim, pela desonestidade e roubalheira envolvendo políticos e grandes empresários de nossa terra.

Todos eles bancando grandes figuras nacionais, sendo respeitados e até admirados pela nação, quando, de repente, surge toda essa lama jogada em cima daqueles que trabalham e ganham e se esforçam para sobreviver com o minguado real que recebem no fim do mês, que não dá para comer como poderiam.

O mais infame é a cara de pau com que se exibem na TV. Nem procuram esconder a fuça como se fossem verdadeiros cidadãos. Pelo amor de Deus, o que está acontecendo com o gênero humano?

— Ana Maria Rocha (Santa Cruz do Rio Pardo-SP)

Justiça Eleitoral

A Justiça Eleitoral entra sempre nas campanhas em período eleitoral. Ela tem espaço gratuito na mídia para passar informações sobre os pleitos. Confundindo informação com apoio ao processo eleitoral, passou a fazer propaganda da eleição. Sim, propagando do pleito. Ao invés de informar a ordem de votar, por exemplo, de quem teria direito a votar e de quem estaria proibido, a Justiça reforça a tese, distorcida, de que cidadania se exerce com o simples ato de apertar botão colorido no dia da eleição. Trata-se do coroamento de uma confusão entre cidadania e o ato isolado e forçado a votar.

Na escolha dos candidatos à última eleição para a Presidência da República, especialmente a do Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB –, restou demonstrado cristalinamente que o cidadão não tem nenhuma participação no processo de escolha dos candidatos. Um jantar com três caciques, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves e Tasso Jereissati fora a representação legítima de todos os filiados. É assim em todos os partidos e para todos os cargos.

No Brasil o “faz, desfaz e faz o mesmo novamente” serve exatamente para a perpetuação dos caudilhos. Isso é proposital, é abrangente e tem beneficiado a política perpétua do faz-de-conta. Exemplo são os anos (6, 5, 4) da duração do mandato de presidente; da reeleição que há dez anos era a salvação de tudo e dita por quase todos. Diziam que um mandato era pouco. Definiam cada ano. O primeiro para tomar pé da situação, o segundo para aprovar alguns projetos, o terceiro para constatar que não podia realizar o que prometera e o último para preparar a saída. Só para ficar no campo da política.

Da tese sobre o valor do voto ser o trunfo maior da democracia, em 1986, na disputa para governador, foi feito um trabalho na escola. Minha parte seria mostrar a importância do voto. Foi o melhor. Escolhi diferentes cobras de plástico e a cada serpente atribuí um nome de um candidato ao governo de São Paulo. Com elas fiz um círculo sem nenhuma brecha. No centro desse círculo coloquei um sapo que representava o eleitor. O dia da eleição significava o dia que esse sapo sairia do círculo. Ou seja, escolheria por qual cobra seria picado. Morreria de qualquer jeito, apenas teria o direito de escolher com qual veneno. A cascavel foi eleita. Era o Quércia.

Nunca o desvio de verbas públicas fora um mecanismo de política como agora. Os sanguessugas, a máfia das ambulâncias, a máfia generalizada de todas as autoridades principais de Rondônia… Parece que só sobram os deputados enquanto as escutas não os flagram numa falcatrua. E aí, até pelo presidente da República, é pau na Polícia Federal, única instituição que tem recebido apoio e merecido a confiança incondicional da população.

Só que a Justiça Eleitoral se arroga no direito de dizer que o eleitor deve votar bem, e na eleição passada dizia que o eleitor seria o patrão! Ora, patrão! Patrão escolhe livremente seus funcionários. Se o voto fosse facultativo, não haveria reparo, desde que a Instituição dissesse que o direito de votar seria proporcional ao de não votar. Além de distorção da função, o momento recomendaria cautela. E a Justiça Eleitoral não deveria fazer parte da onda geral de dar um valor que o voto definitivamente não tem. Principalmente porque o eleitor não tem nenhuma influência nem participação na escolha dos candidatos. Essa farsa não merece guarida da Justiça Eleitoral. Com o grau de participação do eleitor no processo eleitoral em geral, o voto do brasileiro vale tanto para a democracia quanto o sapo para a fome da cobra.

— Pedro Cardoso da Costa (São Paulo-SP)

Polícia despreparada

Não é a primeira vez que trato desse assunto, mas basta assistir ao vivo a atuação da Polícia Militar contra os desordeiros em plena destruição dos bens públicos e privados para se ter a certeza que a estratégia é ruim! Quem sabe citando algumas fontes estrangeiras faça o Comando da Polícia repensar suas estratégias?

O que ainda se vê? Manifestantes criminosos tem treinamento de guerrilha, atacar, dispersar, reagrupar, atacar… Montam uma barricada de pneus, lascam fogo, a polícia atua com bombas de efeito moral, que desagrupa. Porém, eles estão preparados e logo adiante repetem a ação. Quando acabam os pneus, começam a depredar o que encontram pela frente, armam-se de pedras fornecidas por muitas caçambas de construção que encontram pela frente (por que a PM não fez uma varredura antes?) e passam a apedrejar os policiais. E qual a resposta? Mais bombas para desagrupar! O que? Estão atacando policiais com rojões e pedras e são empurrados para destruir mais? Eita estratégia ruim! Da Autoridade Policial, claro!

Nos Estados Unidos da América, a estratégia é outra, leio no Chicago Tribune que ativismo como o “black block” é considerado uma ameaça. Antes de uma reunião da cúpula da Otan em Chicago, cinco manifestantes foram presos e acusados de conspiração para cometer terrorismo. Eles foram presos depois de comprar gasolina e começar a fabricar coquetéis molotov. Tinham planos de atacar delegacias de polícia e o escritório do prefeito. Leio ainda que o FBI infiltra agentes nos grupos criminosos para agir antes.

A polícia de Chicago usou um terço do efetivo para aquele evento. E os policiais foram treinados para enfrentar esse novo tipo de problema social. Muitos manifestantes foram catalogados e monitorados nas ruas, a polícia estava pronta para prender rapidamente qualquer manifestante que se tornasse violento.

Já a revista Police Magazine, da Califórnia, tem um artigo que ensina os policiais daquele estado como lidar com anarquistas. Nem todo manifestante e criminoso, mas quando for preciso lidar com manifestantes criminosos, alguns pontos-chave são cruciais. Em primeiro lugar, saiba que você será gravado, para demonizar ou expor provocações. E as gravações podem ser editadas e manipuladas contra ao policial. Muitos manifestantes são estudantes de advocacia, conhecem as leis de busca e apreensão, ou seja, o policial tem que compreender claramente as leis e os direitos constitucionais do cidadão.

Nos Estados Unidos, muitas leis locais regulam as limites dos protestos e seus participantes, como o tamanho máximo de cartazes e faixas, o uso de som amplificado, e o uso de revestimentos faciais. Conhecer esses detalhes permite ao policial remover manifestantes criminosos por estas infrações menores. Remover, não dispersar, perceberam?

Talvez o mais importante, as autoridades policiais devem planejar com antecedência. Devem saber quem poderá participar. Planos táticos escritos devem ditar o uso da força de segurança de aplicação da lei e planos de contingência. Devem ser claramente definidas as zonas de protesto e bem separadas dos contra-manifestantes. Difícil de fazer?

— Mario Eugenio Saturno (São José dos Campos-SP)

“Foto do Leitor”

Antiga selaria na Conselheiro

— A foto acima, do acervo do servidor aposentado Edilson Arcoleze Ramos de Castro, mostra a antiga selaria de Benedito Demétrio Dias. Ficava na rua Conselheiro Dantas, na esquina com a José Ephifânio Botelho. Possivelmente existia no lugar onde hoje é o conjunto de lojas da foto ao lado.