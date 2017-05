Ciretran terá nova sede e mais funcionários, sem ajuda municipal

Em visita ao gabinete do prefeito Otacílio Assis (PSB), a vice-presidente do Detran, Neiva Doretto não conseguiu convencer a administração a bancar o aluguel do novo prédio da Ciretran de Santa Cruz do Rio Pardo, cujo atendimento ao público é alvo frequente de reclamações. Mesmo assim, ela anunciou que o órgão já está providenciando um novo local, reconhecendo que as atuais instalações são totalmente inadequadas. Neiva explicou que o Detran já está abrindo um “chamamento público” para escolher a melhor oferta de imóvel em Santa Cruz. Segundo ela, já existem dois imóveis em estudo.

A Ciretran, que hoje tem apenas três funcionários em Santa Cruz, depois que o município rompeu convênio para o empréstimo de outros dois servidores da prefeitura, também deverá ampliar o quadro de funcionários. Segundo Neiva, como não há concurso público em andamento, existe a possibilidade de servidores de outros municípios serem transferidos para Santa Cruz do Rio Pardo. Um deles já aceitou esta transferência, mas o Detran procura pelo menos mais um servidor. “Depois, vamos analisar o andamento dos trabalhos e estudar novas contratações”, Disse a vice-presidente.

Não há prazo definido para a mudança de sede e a chegada dos novos servidores, mas Neiva deixou claro que isto deve acontecer logo.