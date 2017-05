Coluna de João Zanata Neto – Edição de 07/05/2017

Recordações

João Zanata Neto *

Quando andei novamente nas ruas da minha cidade natal, experimentei as sensações que tive na infância. Uma amnésia infantil se desfaz feito uma espuma ao leve sopro das recordações do passado. Para o bem ou para o mal, um pouco de ociosidade é sempre necessário para estas lembranças. Um momento oportuno, diria, para refrescar os ânimos e ampliar os horizontes. Este meu voltar às ruas da minha velha cidade é feito com o apetite da saudade. Minhas recordações ainda estão vivas e tudo parece que foi ontem como se o tempo move-se lentamente. Ainda posso sentir o calor dos raios solares de outrora que nutriram meu corpo alquebrantado da devassidão das brincadeiras juvenis.

O despertar para a infância é também a recordação dos nossos antigos temores. Temores estes que se perfazem como uma saudável inibição ante o estranho. A criança que existe em mim teve seus momentos de euforia. Parecia que experimentava, nestes momentos, um sorvete de sabor desconhecido. A novidade agradável de um novo paladar é feito o primeiro gole do leite materno. Algo muito semelhante ao tocar o dedo de Deus numa eterna aliança. A sensação de saciedade e o calor do corpo materno reconfortam até a alma numa sublime dádiva capaz de enternecer até o mais desolado dos seres vivos.

Embora eu viva em outra época, é impossível não ser arqueólogo do meu próprio passado. O jovem de hoje que vê seu presente não percebe que vejo o meu passado. As recordações da velha cidade denotam as cicatrizes do tempo. As antigas pedras ásperas, agora, estão polidas pelos passos dos pedestres. Às vezes, penso que o passado é feito para se ter em conta no futuro, mas isto não quer dizer que ele não possa ser novidade para quem não o vivenciou.

Quando caminhei pelas ruas da velha cidade, sempre tive uma sensação de leveza. Meu sonho de Ícaro era um voo rasteiro. Calculei: em cada quadra caminhada uma metade foi um voo, pois, quando um pé está no chão, outro está no ar e isto é verdade para qualquer ser, independente do número de patas ou do tipo de andar. Mesmo que seja ridícula e infantil está minha ideia, ela traduz o espírito de liberdade que há em cada criança. Como toda criança, eu era dotado de um encantamento por que era espontâneo. Para o bem ou para o mal, a leveza de espírito de uma criança decorre da sua preponderante intuição. Somos pequenos cães desavisados e aprendemos com os infortúnios.

Fomos crianças felizes na velha cidade por que a incipiente civilização não demarcava, restringia e encarcerava seus habitantes em suas casas fortificadas. O tempo era calmo e ressonante nas badaladas dos sinos na torre alta prebisteriana. O tempo era ameno e penumbroso sob a sombra das frondosas árvores dispostas em alamedas. O tempo era dos homens cordiais e respeitosos e não havia bom dia ou boa tarde que não era gentileza. O tempo era para a contemplação do saber e o saber era elegante como a mais nobre fragrância. A poesia estava nas ruas, na fala e no gesto, não importando quão humilde e desafortunado o ser que a propalava. Quando o tempo é o templo da memória, ele se torna o oráculo das minhas saudades, o guardião das minhas lembranças e o nascedouro dos meus sonhos. 

* João Zanata Neto é escritor santa-cruzense, autor do romance “O Amante das Mulheres Suicidas”.