Coluna “Dicas” – Edição de 07/05/2017

Reação atrasada

A Câmara pode ter acordado para o fato de não ter reagido ao maior desfalque de dinheiro público da história de Santa Cruz do Rio Pardo. É provável que, mesmo tardia, seja criada uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para apurar o crime, exclusivamente sobre as responsabilidades de servidores públicos. Se o custo de uma CPI seria o obstáculo principal, sabe-se que, neste caso, será um investimento futuro contra a corrupção. E, claro, será um bom investimento.

Quase certo

O município está prestes a renovar a concessão de transporte coletivo à única empresa de ônibus circular em Santa Cruz. O projeto prorrogando a concessão por mais dez anos já está na Câmara. O governo, porém, garante que vai exigir melhorias no sistema, como ônibus mais conservados e abertura de novas linhas. A empresa que detém o monopólio é, cada vez mais, alvo de críticas frequentes dos usuários.

Feito

A secretária dos Direitos das Pessoas com Deficiência e de Desenvolvimento Social, Eliane Botelho, comemora uma conquista que poucos acreditavam. Numa campanha envolvendo servidores e escolas, a secretaria conseguiu encher 140 garrafas com lacres de latinhas, obtendo a pontuação necessária para ganhar cadeiras de rodas da concessionária CCR Rodovias. “Ninguém acreditava”, comentou. A soma total passou de meio milhão de lacres… Haja latinhas…

Faltou

O vereador Edvaldo Godoy (DEM) tem elogiado as obras na avenida Tiradentes, cujos canteiros estão sendo reformados e receberão iluminação LED. No entanto, ele aponta que falta instalar uma faixa para travessia de pedestres, já que não haverá mais intervalos entre os canteiros.

Mui amigo

O ex-vereador Luiz Carlos “Psiu” Novaes Marques (PSDB), aquele que nunca engoliu a derrota eleitoral e não sai do prédio da Câmara, já mira sua metralhadora verbal contra os dois únicos vereadores eleitos pela sua própria coligação. Segundo “Psiu”, Maura Macieirinha e Murilo Sala já estariam “ajoelhados” aos pés do governo.

Solução

Por falar em Maura Macieirinha, a ex-prefeita vai propor o que muitos consideram a única solução para um ponto crítico no trânsito de Santa Cruz do Rio Pardo, a esquina das ruas Catarina Etzuco Umezu e Euclides da Cunha, nas imediações do supermercado Avenida. Segundo ela, um semáforo no local vai praticamente acabar com a série de acidentes na esquina.

Cartório Eleitoral continua

Depois do aviso do prefeito Otacílio Assis (PSB) sobre a suspensão do pagamento do aluguel do prédio, um acordo costurado pelo juiz Leonardo Menino conseguiu manter o Cartório Eleitoral em Santa Cruz, sede da comarca. O novo convênio prevê a cessão de dois servidores do município ao órgão da União. As demais despesas serão rateadas por outras cidades da comarca.

“Coisas de Política”

Perdido na estrada

Aquele candidato a vereador decidiu visitar uma família numerosa, com dezenas de votos. Acontece que todo esse povo que foi se juntando na família residia num sítio bem distante. O lugar, muito difícil de chegar. A estrada, de terra batida, dividia-se num determinado ponto em uma porção de caminhos que seguiam para diferentes direções.

Bem próximo deste emaranhado de rumos, havia uma casa com um morador, e nosso candidato parou para perguntar da casa dos “Pereira da Silva”. Ouviu as explicações e para lá seguiu, visitando a família. Na semana seguinte, decidiu voltar ao local e levar uns doces e “agrados”, pois na família tinha muitas crianças.

No mesmo ponto da divisão da estrada, voltou a dúvida quanto ao caminho e foi perguntar de novo sobre a casa dos “Pereira da Silva”. O morador, espantado, perguntou:

— Nossa, seu vereador! O senhor está rodando por aqui desde a semana passada e ainda não achou a casa?

Colaboração: Oldack Roder (S. Pedro do Turvo)