Teatro e emoção marcam a Semana Umberto Magnani

Terminou no último domingo a primeira edição da “Semana de Teatro Umberto Magnani”, uma homenagem ao ator santa-cruzense que mais se destacou nas artes e, ao mesmo tempo, um incentivo ao teatro em Santa Cruz.

No domingo, antes da apresentação do espetáculo “Léo e Bia”, o irmão de Umberto, Roberto Magnani, subiu ao palco junto com a mulher, Rita Camarinha Magnani. Ela agradeceu a realização do evento e a lembrança da memória do ator santa-cruzense. “Certamente, onde ele estiver, Umberto está feliz por esta iniciativa”, disse.

A “semana” levou aos palcos dois grupos de teatro de Santa Cruz do Rio Pardo, a atriz Silvia Morbi e duas peças de grupos paulistanos, que vieram ao município através de parceria com o Circuito Cultural Paulista.

A segunda edição do evento em homenagem a Umberto Magnani — que morreu há um ano, durante as gravações da novela “Velho Chico” — será realizada em 2018.