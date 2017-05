Delação de Feitosa vira uma “guerra de nervos”

Ele garante que apenas foi conversar com os vereadores para se colocar à disposição numa eventual abertura de CPI. No entanto, a presença do advogado Luiz Henrique Mitsunaga, defensor de Sueli Feitosa, no recinto da Câmara na noite de segunda-feira, 8, criou um certo constrangimento entre os vereadores e foi entendida como uma tentativa de pressionar o Legislativo, que estava discutindo internamente a possibilidade de instalar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar o desvio milionário na prefeitura.

O advogado contou aos vereadores que considerava “estranho” o suposto uso da senha pessoal de Sueli Feitosa pela prefeitura um dia após ela ter sido afastada. “Por mais que se justifique, não venham me dizer que isto é normal”, afirmou Mitsunaga ao radialista Dário Miguel, ainda no recinto da Câmara. Ele também criticou uma suposta “lentidão” da prefeitura na remessa de documentos à polícia. “Eu acho que a partir de agora desperta-se na Câmara o interesse de acompanhar e de saber tudo o que está acontecendo”, afirmou. “O que eu disse a eles é que a participação dos vereadores vai dar transparência a este caso”, lembrou.

A reação imediata foi o anúncio da Câmara, durante entrevista coletiva na quarta-feira, 10, de que uma CPI seria inviável porque iria apurar aquilo que já está sendo investigado pela Polícia Civil e Ministério Público.

“Bate boca”

Quando foi ao ar a entrevista de Mitsunaga, na rádio Band FM, na terça-feira, o prefeito Otacílio Assis (PSB) entrou ao vivo para insistir que o advogado está “tentando conturbar” as investigações. “Não tem que ficar falando em senhas ou em CPI. É muito simples: basta a Sueli falar a verdade”, afirmou, referindo-se à delação premiada.

De acordo com o prefeito, supostos envolvidos que eventualmente sejam citados por Sueli também deverão falar. “Espero que isto aconteça, pois só desta forma tudo começará a ser esclarecido. Pode acontecer como na ‘Lava Jato’, quando um fala e o outro também”, afirmou.

Otacílio disse que o advogado Luiz Henrique Mitsunaga deve defender Sueli Feitosa nos autos do processo “e não politicamente”. “Ele quer transformar uma ladra numa pessoa que está sendo castigada pela sociedade. Mas não quer demonstrar que esta pessoa castigou Santa Cruz com este rombo durante todos esses anos. Quantas pessoas ficaram sem cirurgia com o dinheiro que ela roubou, quantas casas não foram construídas ou quantas creches deixaram de ser feitas?”, desabafou.

“Esta não é uma questão política, como quer o advogado. É uma questão judicial, um crime de uma ladra que roubou e prejudicou a cidade durante muitos anos, não sabemos se sozinha ou não. É isto que queremos descobrir”, afirmou o prefeito. “E esta pessoa tem de mofar na cadeia”, insistiu, irritado.

Otacílio também criticou declarações do advogado de Sueli Feitosa, sobre a possibilidade de desvios ainda estarem ocorrendo na prefeitura. “Se ele tem provas destas suspeitas, ele precisa dizer. Me telefona e diz o que sabe”, disse.