Ex-assessor de Mira nega ter ligação com advogado de Feitosa

Mitsunaga atua em processo com advogada de Mira

O advogado João Gabriel Lemos Ferreira negou ter ligações com o defensor de Sueli de Fátima Feitosa, Luiz Henrique Mitsunaga. A possível proximidade entre eles foi questionada na Câmara na última quarta-feira, nos bastidores de uma entrevista coletiva sobre CPI. Um vereador exibiu um documento do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde consta Mitsunaga advogando em conjunto com Ana Paula Stramandinolli — mulher de João Gabriel — e a irmã dela, Cristiane Tondim Stramandinoli. João Gabriel, Ana Paula e Cristiane trabalharam no governo de Adilson Mira, advogam para o ex-prefeito e são ligados ao PSDB.

Alguns vereadores, inclusive, começaram a ter dúvidas sobre a tão propalada delação premiada de Sueli Feitosa após a descoberta de que há supostas ligações entre o defensor da ex-tesoureira e advogados de Adilson Mira.

Consultado, Luiz Henrique Mitsunaga admitiu que conhece Ana Paula Stramandinolli, mas explicou que seu nome consta no citado processo em conjunto apenas para fins de acompanhamento, a pedido da cliente. “Estão querendo me ‘vincular’ ao grupo do Mira. Mas não tenho nada, isto é cômico”, afirmou o advogado.

Ele explicou que, quando esteve em Santa Cruz do Rio Pardo para tratar do caso de Sueli, chegou a telefonar para a colega Ana Paula para buscar informações sobre as autoridades. “Isto é normal entre advogados, mas não significa a existência de relações”, afirmou.

A advogada Ana Paula Stramandinolli disse ontem que realmente conversou por telefone com Mitsunaga e, inclusive, chegou a enviar mensagens para profissionais da imprensa para comunicar o nome do novo advogado de Sueli Feitosa, no mês passado. “Eu, minha irmã e ele temos quatro processos em comum. Em todos, na verdade, o Luiz somente acompanha, sem qualquer manifestação”, disse Ana Paula. Segundo a advogada, somente ela conhece Mitsunaga.

Não telefonou

O advogado João Gabriel Lemos Ferreira, ex-assessor e advogado do ex-prefeito Adilson Mira (PSDB), negou ter algum tipo de relacionamento com o defensor de Sueli Feitosa. “Jamais conversei com ele, nem por telefone e nem pessoalmente”, reagiu ontem, ao ser questionado pelo jornal.

João Gabriel é considerado um nome da “linha de frente” do grupo de Adilson Mira. Ele é diretamente ligado ao ex-prefeito, de quem foi assessor jurídico e chegou a ser nomeado procurador da prefeitura, mas perdeu o cargo logo em seguida quando a Justiça considerou que Mira praticou irregularidades para proteger o correligionoário. Na verdade, o ex-prefeito desclassificou outros candidatos no concurso público até chegar no nome de João Gabriel, o oitavo colocado. Entre os desclassificados estavam os atuais procuradores do município Luciana Junqueira e Rodolfo Camilo, que foram efetivados por decisão judicial. O caso aconteceu em 2007, no segundo mandato de Adilson Mira.

João disse ontem entender que tais insinuações “fazem parte da disputa política” dentro da democracia. “Ocorre que não existe qualquer ligação entre nós para tratar de assuntos relacionados à Sueli Feitosa e sua família. Jamais conversei com ele sobre isso ou sobre qualquer outra coisa”, disse.

O advogado insistiu que não há registro de conversas telefônicas entre ele e Mitsunaga, uma vez que o número do celular do colega de Bauru não consta na sua agenda pessoal. “E também não vejo problemas se estivesse. Estou muito tranquilo em relação a isso”, afirmou.